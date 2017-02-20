Вьетнамский вратарь отказался отражать пенальти в знак протеста против решения арбитра

Скандалом был ознаменован матч чемпионата Вьетнама «Донгтам Лонган» – «Хошимин». К 90-й минуте на табло горели цифры 2:2, когда арбитр назначил спорный пенальти в ворота хозяев.

Футболисты «Донгтама» долго что-то обсуждали между с собой и, поскольку времени отыграться у них уже не было, показушно плюнули на игру. Вратарь Нгуен Минют повернулся спиной к мячу в момент исполнения 11-метрового и не стал реагировать на последующие атаки гостей.

Игра завершилась победой «Хошимина» – 5:2.

В октябре 2002 года футболисты мадагаскарского клуба «Л’Эмирн» в матче против команды «Адема» в знак протеста против судейской ошибки, лишившей их шанса на чемпионство, забили в свои ворота 149 голов.

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