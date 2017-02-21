11 атмосферных фото из Саттона, где Венгер все-таки победил любителей

Руководство «Арсенала» предлагало провести матч на «Эмирейтс» – чтобы любители заработали, но Федерация запретила. И все же команда пятого дивизиона чуть срубила денег – контракт на одну игру с «Саттон Юнайтед» заключила букмекерская контора Sun Bets.

Пригород Лондона жил игрой – о том, что команда сразится с «Арсеналом», сигналил любой забор и прохожий.

5-тысячник «Боро Спортс Граунд» лопался от болельщиков – некоторым пришлось сигануть на деревья.

Матч прошел в семейной атмосфере. На игре вместе зажигали клубные маскоты, динозавр Ганнерзаврус и жираф Дженни.

В раздевалке игроки «Арсенала» переодевались по очереди, потому что в ней поместился только Пер Мертезакер.

Перед игрой второй вратарь «Саттона» и главный футбольный толстяк Уэйн Шоу, который весит 130 кг, пропылесосил скамейку запасных.

Во время матча Шоу так переживал, что слопал огромный сэндвич.

Игроки «Саттона» достойно держались почти полтайма, пока Перес не взлохматил правый фланг и точно пробил в угол с левой ноги.

Во втором тайме матч прервали из-за выскочившего на поле в трусах болельщика.

После перерыва нападающий «Саттона» Гомис чуть не сломал перекладину, а вот Уолкотт оказался точнее. Тео установил окончательный счет (0:2) и стал 18-м игроком «Арсенала», забившим 100 голов за клуб.

С финальным свистком народ повалил на поле, будто «Саттон» выиграл Лигу чемпионов. Фанатам «Линкольн Сити» есть чему завидовать – еще одна команда-сказка сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале не дома, а на «Эмирейтс».

«Саттон Юнайтед» – «Арсенал» – 0:2

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