AFP

Bernabeudigital: «Реал» и «ПСЖ» обсуждают обмен Карима Бензема и Эдинсона Кавани

Bernabeudigital: «Реал» и «ПСЖ» обсуждают обмен Бензема и Кавани
Eurosport

11 мин. назад

Боссы клубов намерены осуществить сделку летом.

Старые друзья Нассер Аль-Хелаифи и Флорентино Перес общаются по-поводу размена игроками: в Мадрид может переехать Эдинсон Кавани, а в обратном направлении проследует карим Бензема. Между клубами существует договоренность, по которой они не имеют права претендовать на игроков друг друга, но готовы нарушить условия, сообщает Bernabeudigital.

Бензема не устраивает положение в клубе и отношение болельщиков, которые часто критикуют его. Сделка может состояться летом 2017 года.

  • На счету Бензема 5 голов и 3 ассиста в 16 матчах Примеры.
  • Кавани – лучший бомбардир Европы. На счету уругвайского страйкера 25 мячей в 24 играх Лиги 1.

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