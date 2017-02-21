Жена Анатолия Тимощука обвинила его в смерти брата на Донбассе

Супруга Анатолия опубликовала пост в фейсбуке, посвященный убитому на Донбассе брату, в котором заявила, что Тимощук подкармливает убийцу. «Максим был на передовой неизвестной войны. Еще несколько дней назад поздравил меня с днем рождения. Я пожелала ему всего хорошего в ответ.

Его смайлик оказался прощальным. Ощущение, будто это какая-то параллельная реальность, будто я сплю и вижу кошмарный сон, где на своей земле погибает мой брат, мои друзья детства, мои земляки. А человек, с которым я разделила половину своей жизни, кормит, возможно, убийцу моего брата шаурмой и хачапури», – написала Навроцкая, которую цитирует L!FE.

Тимощук и Навроцкая несколько лет назад начали бракоразводный процесс.

Тимощук завершил карьеру в конце сезона-2016/17.

Последним клубом украинского полузащитника был «Кайрат».

За свою карьеру Анатолий выступал в «Шахтере», «Зените» и «Баварии», с которой в 2012/13 году выигрывал Лигу чемпионов.

Больше огня в телеграме