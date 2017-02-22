Выживший вратарь «Шапекоэнсе» хочет выступить на Паралимпиаде

«Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем «Шапекоэнсе». Я задумываюсь о Паралимпиаде, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе», – цитирует Фольманна EFE.

Большая часть игроков и сотрудников «Шапекоэнсе» погибла 29 ноября в результате авиакатастрофы. Самолет разбился недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе».

24-летний Фольманн стал одним из трех выживших игроков «Шапекоэнсе».

Он завершил футбольную карьеру из-за ампутации правой ноги.

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