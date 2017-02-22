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Выживший вратарь «Шапекоэнсе» хочет выступить на Паралимпиаде

Выживший вратарь «Шапекоэнсе» хочет выступить на Паралимпиаде
Eurosport

43 мин. назад

Джексон Фольманн, оставшийся без правой ноги, не собирается бросать спорт.

«Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем «Шапекоэнсе». Я задумываюсь о Паралимпиаде, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе», – цитирует Фольманна EFE.

  • Большая часть игроков и сотрудников «Шапекоэнсе» погибла 29 ноября в результате авиакатастрофы. Самолет разбился недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе».
  • 24-летний Фольманн стал одним из трех выживших игроков «Шапекоэнсе».
  • Он завершил футбольную карьеру из-за ампутации правой ноги.

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