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Игроки боснийского клуба скинулись, чтобы вытащить товарища из тюрьмы

Игроки боснийского клуба скинулись, чтобы вытащить товарища из тюрьмы
Eurosport

1 час назад

Хорватский полузащитник Мильенко Босняк отсидел всего 21 день вместо девяти месяцев.

21-летний игрок получил девять месяцев тюремного заключения по обвинению в участии в договорных матчах. Игроки и тренер команды «Габела», за которую выступает Босняк собрали средства для освобождения товарища под залог из личных пожертвований и с помощью краудфандинга.

Сумма залога составила около 10 тысяч евро. Босняк был освобожден и присоединился к тренировкам команды, сообщает Goal.com.

  • «Габела» выступает во втором боснийском дивизионе и занимает четвертое место в таблице после 15 туров.

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