Бетман. Трофей «МЮ» и еще 4 ставки, после которых ты купишь «Лестер» и вернешь Раньери

Финал Кубка Лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» (26 февраля, 19:30)

Ставка: победа «МЮ» за 1,75

Тотальный верняк. Во-первых, Моуринью король финалов. Во-вторых, до этого он выиграл три Кубка Лиги с трех попыток. В-третьих, ему нужен трофей, чтобы заключить долгосрочный контракт (Жозе все еще мечтает о команде-династии). В-четвертых, стоит взглянуть на линию, где берется не победа в основное время, а триумф по итогам всего финала.

На «МЮ» дают примерно 1,3 – значит, букмекеры не сомневаются в новом титуле «дьяволов». И это разумно: хоть «Саутгемптон» и прошел по сложной сетке («Ливерпуль» и «Арсенал»), аккуратные манкунианцы обязаны их выносить, не прилагая дополнительных усилий.

Вывод: одинаром – чистая победа, в экспресс – трусливую ставку за 1,3.

Испания. «Атлетико» – «Барселона» (26 февраля, 18:15)

Ставка: АТМД с форой 0 за 2,05

В рамках чемпионата Испании мадридцы семь лет не выносили каталонцев на «Кальдероне». Сейчас лучший момент: «Барса» объективно раздроблена (матч с «Леганесом» был кошмарнее, чем поездка в Хабаровск в общем вагоне), а паладины Симеоне внезапно ожили.

Три очка «блауграны» в Мадриде – научная фантастика. Вязкие, бессмертные и голодные «индейцы» – худший соперник, который мог выпасть сине-гранатовым по календарю. Соответственно, вариантов только два. Жадные спортбеттеры могут взять чистую победу АТМД за 2,96. Расчетливые игроки предпочтут «Атлетико» с нулевой форой – верный способ остаться минимум при своих.

Англия. «Лестер» – «Ливерпуль» (27 февраля, 23:00)

Ставка: обе забьют за 1,8

Сначала в Бетмане рекомендовались победы «Лестера». Затем – «лисы» с форой «ноль». После этого – непоражение действующих чемпионов Англии. Теперь все совсем печально: надо игнорировать гордость и срочно хватать «обе забьют».

Аргументы:

1. Мифическая встряска после смены тренеров. Это работает далеко не всегда, но если лидеры «Лестера» правда просили сместить Раньери, то теперь им нужно отмазываться перед руководством. Вторая причина из этой серии – желание «лис» красиво попрощаться с тренером, сотворившим легенду.

2. Оборона «Ливерпуля». Мерсисайдцы не пропустили только в трех встречах из 11 в этом году.

3. Нестабильность «Ливерпуля» в играх с аутсайдерами. «Красные» проиграли «Халлу», «Суонси», «Бернли» и «Борнмуту», а тут нужно пропустить всего один гол.

С мячом «Лестера» разобрались. Гол «Ливерпуля» – опция для тех, кто готов рискнуть. Без расчета на «красных» коэффициент опускается до 1,56 (только мяч «лис»).

Англия. «Кристал Пэлас» – «Мидлбсро» (25 февраля, 18:00)

Ставка: 0-1 гола в игре за 2,44

В рубрике «унылый матч» на этих выходных дают отличный концерт. Обе команды настолько плохи, что их бы не взяли ни в один секондхэнд. «Боро» в последний раз закатывал больше одного мяча три месяца назад. У «Пэласа» похожая история – две победы и девять поражений с 3 декабря.

Опций полно: от тотал меньше 2,5 (железобетон за 1,49) до ставки на счет 0:0 (коэффициент в районе семи). Золотая середина – линия «0-1 гола в матче» за 2,44: есть страховка от того, что кто-нибудь нечаянно запихает мяч в сетку.

Испания. «Вильярреал» – «Реал» (26 февраля, 22:45)

Ставка: обе забьют за 1,68

С одной стороны, стоит ждать, что «Мадрид» окрысится после «Валенсии»: команда Зидана хорошо играла на «Месталье», но из-за потерянной концентрации отдала три очка.

С другой стороны, «субмарина» явно всплывает – об этом говорят победы над «Сосьедадом» (в большей степени) и «Ромой» (важные 1:0 с точки зрения имиджа).

Важно помнить, что «Вильярреал» неудобен для «Реала»: за десять лет случилось лишь три разгрома, а два раза «желтые» обыгрывали мадридцев.

Итог один – ставить на исход здесь довольно наивно. Оптимальный выбор – линия «обе забьют», потому что «Реал» точно вонзит (чисто за счет уровня исполнителей) и, вероятно, пропустит (2 «сухаря» в последних 10 матчах, причем оба – домашние).

А еще:

– Очень хорошо объединяются в экспресс домашняя победа «Наполи» над «Аталантой» (1,6) и ТМ 3,5 в мегаматче «Интера» и «Ромы» (1,5). Финальный коэффициент – 2,4.

Другие тексты Павла Городницкого:

«Улыбайся, дружище». Почему изгнание Клаудио Раньери – это честно и красиво

Один – дома. Почему «Зенит» вылетает из еврокубков

Лучший спортивный телеграм