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Два игрока вьетнамского клуба дисквалифицированы на 2 года за намеренный пропуск голов

Два игрока вьетнамского клуба дисквалифицированы на 2 года за намеренный пропуск голов
Eurosport

1 час назад

Протест не оценили.

Вьетнамская футбольная федерация (VFF) подвела итоги скандала, произошедшего в матче «Донгтам Лонган» – «Хошимин». После назначения пенальти на 90-й минуте при счете 2:2 хозяева бросили играть и никак не препятствовали атакам соперников.

Дисквалификации на 2 года получили капитан «Лонгана» Хюинь Куанг Тхань и вратарь Нгуен Минь Нхут, который повернулся спиной к мячу во время исполнения пенальти, затем сделал кувырок при следующей атаке «Хошимина», после чего и вовсе покинул поле.

Главный тренер и президент «Лонгана», который подал в отставку сразу после матча, отстранены от футбольной деятельности на 3 года, говорится в заявлении VFF.

  • Скандальный матч завершился победой «Хошимина» со счетом 5:2.

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