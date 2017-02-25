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Сын Пеле Эдинью получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Сын Пеле получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Eurosport

33 мин. назад

Покровительство отца не помогло.

Ближайший родственник легенды бразильского футбола получил срок за отмывание денег и торговлю наркотиками. Эдинью – бывший профессиональный вратарь – впервые попал под стражу в 2005-м, но подал аппеляцию. В 2014 году суд приговорил игрока к 33 годам лишения свободы, но сократил срок до 12 лет и 10 месяцев.

«Я никогда не был причастен к отмыванию денег», – заявил в полицейском участке Эдинью, которого цитирует BBC.

Экс-вратарь признал, что имел проблемы с наркотиками, но не употреблял их в течение последних лет.

  • Эдинью – сын Пеле от первого брака.
  • Игрок выступал за такие клубы как «Сантос», «Понте-Прета», «Португеза-Сантиста».

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