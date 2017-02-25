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Сын Пеле Эдинью получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Покровительство отца не помогло.
Ближайший родственник легенды бразильского футбола получил срок за отмывание денег и торговлю наркотиками. Эдинью – бывший профессиональный вратарь – впервые попал под стражу в 2005-м, но подал аппеляцию. В 2014 году суд приговорил игрока к 33 годам лишения свободы, но сократил срок до 12 лет и 10 месяцев.
«Я никогда не был причастен к отмыванию денег», – заявил в полицейском участке Эдинью, которого цитирует BBC.
Экс-вратарь признал, что имел проблемы с наркотиками, но не употреблял их в течение последних лет.
- Эдинью – сын Пеле от первого брака.
- Игрок выступал за такие клубы как «Сантос», «Понте-Прета», «Португеза-Сантиста».
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