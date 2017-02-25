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Sport.es: «Манчестер Юнайтед» хочет переманить Неймара
Оказывается, в мире остались еще звезды, которые ни разу не играли за «Юнайтед».
Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» зовет нападающего «Барселоны» Неймара. Об этом сообщает Sport.es.
Это обычная тактика Жозе Моуринью. Он из тех, кто делает первый шаг в переговорах, чтобы вынудить футболиста перейти в его команду. Разговаривая с потенциальным новичком, он объясняет, как трансфер скажется на карьере футболиста.
- «Манчестер Юнайтед» идет шестым в АПЛ.
- Манкунианцы сыграют в финале Кубка Лиги в воскресенье 26 февраля.
- Неймар набрал 6+11 в 19 матчах Ла Лиги.
- Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.
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