Sport.es: «Манчестер Юнайтед» хочет переманить Неймара

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» зовет нападающего «Барселоны» Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

Это обычная тактика Жозе Моуринью. Он из тех, кто делает первый шаг в переговорах, чтобы вынудить футболиста перейти в его команду. Разговаривая с потенциальным новичком, он объясняет, как трансфер скажется на карьере футболиста.

«Манчестер Юнайтед» идет шестым в АПЛ.

Манкунианцы сыграют в финале Кубка Лиги в воскресенье 26 февраля.

Неймар набрал 6+11 в 19 матчах Ла Лиги.

Transfermarkt оценивает бразильца в 100 миллионов евро.

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