The Science: британские ученые научили шмелей играть в футбол

Ученые из Лондонского университета королевы Марии научили шмелей играть в футбол. Шмелей поместили на поле, где им нужно было закатывать шарик в лунку в центре. Чтобы показать пример, исследователи использовали палочки в черно-желтую полоску, имитирующие окрас насекомых. За каждую удачную попытку шмелям давали сладкий сироп.

Ученые выяснили, что достаточно было обучить нескольких особей, чтобы они могли показать новые навыки собратьям. Через некоторое время все шмели, следившие за действиями сородичей или экспериментальных палочек, научились зарабатывать лакомство игрой в футбол, сообщает журнал Science.

Прежде в науке считалось, что насекомые неспособны обучаться посредством наблюдения.

Ранее в разных странах играть в футбол учили свиней, слонов и других представителей фауны.

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