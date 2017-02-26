Хет-трик Роберта Левандовского, поражение «Наполи» и другие метеориты дня

Англия

«Челси» поджарил «Суонси»

Лондонцы потратили полтайма, чтобы взломать стройную оборону «лебедей». Получилось у проводившего 300-й матч в АПЛ Фабрегаса, замкнувшего из пределов штрафной прострел соотечественника Педро. До конца первого тайма гости лишь несколько раз перешли середину поля, зато первая же вылазка к воротам Куртуа после перерыва принесла им успех. Мозес любезно отпустил в полет Льоренте, и испанец забил девятый мяч за «Суонси» во всех турнирах.

Гости забаррикадировались в штрафной, неплохо держались, пока не произошло воспламенение Педро. Реакция Фабианьского – ужасная, Конте – фееричная.

На последних минутах Азар протаранил оборону «Суонси» на левом фланге и сочинил ассист для Косты, забившего с нескольких метров. 3:1 и «Челси» продолжает лететь к чемпионству. Календарь у лондонцев в марте проходной: «Вест Хэм», «Уотфорд», «Сток Сити», «Кристал Пэлас».

А еще:

Фабрегас отдал 102-й ассист в АПЛ и сравнялся с Фрэнком Лэмпардом. Больше только у Райана Гиггза (162).

«Эвертон» приложил «Сандерленд»

В матче бывшей и нынешней команд Дэвида Мойеса победили «ириски». Ливерпульцы действовали активнее, но открыли счет только в конце первого тайма: первый за 56 матчей в АПЛ гол Идриссы Гуйе получился эффектным.

После перерыва борющиеся за выживание игроки «Сандерленда» активизировались и Дефо, протаранив оборону «Эвертона» по центру, щелкнул в перекладину. Надолго гостей не хватило, и Лукаку закончил их мучения на 80-й минуте. Бельгиец проехался к штрафной на плечах с Овьедо и легко переиграл вратаря (2:0). Дэвид Мойес проиграл пятый матч против «Эвертона», а его команда снова не забила.

А еще:

Лукаку забил 60-й мяч в АПЛ и сравнялся с рекордсменом «Эвертона» Данканом Фергюсоном.

А еще в Англии:

Матч «Саутгемптона» и «Арсенала» перенесен из-за участия «святых» в финале Кубка Лиги 26 февраля против «Манчестер Юнайтед».

« Барнли» выстоял в Халле (1:1) и набрал второе очко на выезде в сезоне.

Барнли» выстоял в Халле (1:1) и набрал второе очко на выезде в сезоне. « Вест Бромвич» переиграл «Борнмут» (2:1) и впервые с 2012 года одержал четвертую домашнюю победу подряд в АПЛ.

Вест Бромвич» переиграл «Борнмут» (2:1) и впервые с 2012 года одержал четвертую домашнюю победу подряд в АПЛ. Андре Айю спас «Вест Хэм» от поражения в гостевом матче с «Уотфордом» (1:1), забив сотый мяч «молотобойцев» в АПЛ под руководством Славена Билича.

Испания

«Севилья» снова сильнее в дерби

«Бетис» не выигрывал в дерби с 2014 года (6 матчей), и с первых минут принялся грызть оборону претендента на чемпионство. В первом тайме хозяева нанесли 12 ударов по воротам команды Сампаоли и забили со стандарта – Дурмиси нашел щелочку в стенке игроков «Севильи».

Гости зашевелились во втором тайме и показали, что исполняют стандарты не хуже. Меркадо и Иборра с интервалом в 20 минут принесли фаворитам победу (2:1). «Севилья» в очередной раз продемонстрировала, что это команда второго тайма.

А еще в Испании:

Динамита у «Валенсии» хватило только на «Реал», который «мышки» отоварили среди недели и обострили борьбу за чемпионство. В очередном туре «Валенсия» проиграла на выезде «Алавесу» (1:2).

«Леганес» разнес «Депортиво» (4:0) и прервал серию из 11 матчей без побед в Примере.

Италия

«Аталанта» прервала беспроигрышную серию «Наполи»

Неаполитанцы не проигрывали в Серии А на протяжении 14 матчей, устраивали разносы командам уровня «Болоньи» (7:1) и «Кальяри» (5:0), но обожглись на прагматичной «Аталанте». Бергамаски классно оборонялись, еще лучше контратаковали и открыли счет в середине первого тайма после подачи углового. У «Наполи» ничего не получалось, не пошла игру у капитана Гамшика, которого поменяли на исходе часа игры. Не помогло неаполитанцам и удаление опорника «Аталанты» Кесси, схватившего две карточки за три минуты. Вскоре гости провели в меньшинстве бодрую контратаку левым флангом, защитник Кальдара сделал дубль (2:0) и вывел «Аталанту» на четвертое место.

А еще:

«Аталанта» впервые с сезона-1997/98 выиграла оба матча у «Наполи» в Серии А.

А еще в Италии:

В первом тайме матча против «Эмполи» дико не везло нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу, который не реализовал несколько верных моментов. Прорвало хорвата только после перерыва. Куадрадо навесил с правого фланга, Манджукич пробил головой, и мяч от рук вратаря шмыгнул в ворота. Еще через 10 минут Алекс Сандро ударом с разворота из пределов штрафной удвоил счет и принес «Ювентусу» комфортную победу (2:0). Туринцы выиграли 30-й матч подряд Серии А на своем поле. Рекорд среди команд топ-5 принадлежит «Барселоне» (1958 – 1960, 39 матчей).

Германия

«Бавария» снова поглумилась над «Гамбургом»

5:0, 6:0, 9:2, 3:1, 8:0. 5:0 и 8:0. С таким счетом завершились семь последних попыток гамбургских «динозавров» пощипать мюнхенскую травку. Команда Маркуса Гисдоля приехала в Мюнхен серией из четырех матчей без поражений в чемпионате, но продержалась лишь 17 минут. Видаль откупорил шампанское в честь 1000-го матча Карло Анчелотти в карьере, после чего пошло бесшабашное веселье.

Левандовский влепил безнадежному «Гамбургу» хет-трик, вышедшему на замену Коману понадобилось всего четыре минуты на дубль, еще по мячу загнали Алаба и Роббен. Мюнхенцы продлили забивную домашнюю серию в Бундеслиге до 29 матчей, а безликому «Гамбургу» пора с такой игрой впервые в истории вылететь из Бундеслиги.

А еще:

Роберт Левандовский оформил пятый хет-трик в чемпионате Германии. Только один легионер делал это чаще – Клаудио Писарро (6).

«Лейпциг» торпедировал «Кельн»

«Козлы» усиленно помогали главному преследователю «Баварии»: уже на пятой минуте их вратарь Кесслер привез мяч в свои ворота, а в середине первого тайма самострел изобразил защитник «Кельна» Марох. Почти сразу после перерыва гости отыграли один мяч усилиями японца Осаки, но через 10 минут их успокоил лучший бомбардир «Лейпцига» Вернер. 20-летний нападающий забил с ванбастеновского угла (3:1).

А еще в Германии:

«Фрайбург» влетел на своем поле дортмундской «Боруссии» (0:3), отпраздновавшей 250 победу на выезде в Бундеслиге. Дубль на счету Обамеянга, который после этого тура делит с 19 голами первую строчку в бомбардирском реестре с Левандовским.

А еще во Франции:

Лидер чемпионата «Монако» без проблем обыграл на выезде «Генгам». Глик в середине первого тайма забил после подачи со стандарта, а в концовке Фабиньо ударом с пенальти паненкой удвоил счет.

«Генгам» в компенсированное время один мяч отыграл (1:2), но «Монако» спокойно довел матч до победы и по-прежнему на три очка опережает «Ниццу».

Крутейшие новости футбола кипят здесь

Самый спортивный телеграм