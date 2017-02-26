Eurosport
Аарон Гуннарссон сбрил бороду в честь участия на Евро-2016
Обещание наконец-то исполнено.
Капитан сборной Исландии запустил прямой эфир в инстаграме и выполнил обещание, которое дал еще во время чемпионата Европы.
«Слово нужно держать. Извините за задержку – я просто ждал, пока моя борода станет еще мощнее», – сказал Гуннарссон поклонникам.
Что за подросток держит бывшую растительность с лица Аарона, выяснить не удалось.
- Сборная Исландии дошла до 1/4 финала ЧЕ-2016, где уступила французам (2:5).
- 27-летний Аарон Гуннарссон выступает за валлийский «Кардифф Сити».
- Полузащитник забил 2 гола и сделал 3 ассиста в сезоне-2016/17.
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