Аарон Гуннарссон сбрил бороду в честь участия на Евро-2016

Капитан сборной Исландии запустил прямой эфир в инстаграме и выполнил обещание, которое дал еще во время чемпионата Европы.

«Слово нужно держать. Извините за задержку – я просто ждал, пока моя борода станет еще мощнее», – сказал Гуннарссон поклонникам.

Что за подросток держит бывшую растительность с лица Аарона, выяснить не удалось.

Сборная Исландии дошла до 1/4 финала ЧЕ-2016, где уступила французам (2:5).

27-летний Аарон Гуннарссон выступает за валлийский «Кардифф Сити».

Полузащитник забил 2 гола и сделал 3 ассиста в сезоне-2016/17.

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