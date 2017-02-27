Златан выиграл трофей для «МЮ», камбэк «Реала», гол Месси «Атлетико» и другие искры дня

Англия

«Тоттенхэм» расщепил «Сток Сити»

В единственном матче дня в Англии Почеттино вновь пробует схему 3-4-2-1 с Алли и Эриксеном под Кейном. Харри показал, что ему не нужно много пространства, чтобы забивать. Он покатил в дальний угол после глупой скидки Шоукросса и открыл счет. Английский форвард завалил еще два гольца и за 37 минут сделал хет-трик, а в самом конце тайма убежал в контратаку и отдал на пустые ворота Алли. 4:0 еще до перерыва – «Тоттенхэм» мог поиздеваться над «Стоком» сильнее, чем «Бавария» – над «Гамбургом», но пожалел никчемного соперника. «Шпоры» идут на втором месте, но у «Сити» есть один балл разницы и перенесенный матч с «Юнайтед».

Златан выиграл для «МЮ» Кубок Лиги

«Саутгемптон» впервые забрался так высоко с 1979 года, поэтому был мотивирован на финал Кубка Лиги. Жозе Моуринью выставил в старте Ибрагимовича с Погба, но едва не получил быстрый гол. Маноло Габбиадини замкнул пас во вратарской, но сделал это из офсайда. Картинка показала, что положения вне игры не было, а потом Златан сделал то, за чем пришел в «Манчестер» – бабахнул мощнейший стандарт на «Уэмбли» и вывел своих вперед. До конца тайма команды забросили друг другу по голу – Лингард и Габбиадини отправили мяч в сетку, а после перерыва Маноло сравнял счет, сделав дубль.

«МЮ» не сдавался, наседал на соперника и все же нашел момент – Эррера навесил на Ибрагимовича, швед головой принес «красным дьяволам» титул. 2:1 – Моуринью выиграл четвертый Кубок английской Лиги и сравнялся по победам в турнире с Брайаном Клаффом и сэром Алексом Фергюсоном.

А еще:

А еще в Англии:

Харри Кейн забил в 2017-м уже восемь мячей – это второй результат в Европе после Гонсало Игуаина.

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Испания

Месси принес победу над Симеоне

Луис Энрике для сшибки с мадридским «Атлетико» перевел каталонцев на схему 3-4-3 – с Месси под нападающими и Рафиньей, буровящим весь правый фланг. Новая тактика не очень спасала – оборона не понимала, как подстраховывать дыры в сцепке двух ответственностей, а нападение мучилось без привычной воздушности в середине. Больше моментов было у Антуана Гризманна, но он не забил ни из штрафной, ни из-за ее пределов. Суарес был близок к голу до перерыва, но только оттоптался на перчатках Облака.

«Барса» откровенно заковыряла гол после часа игры – Рафинья добежал на добивание во вратарскую. Семь минут спустя Диего Годин все же избавился от соперника и головой сравнял счет со стандарта, а в конце матча Лео Месси вторым ударом в одной фазе нападения принес победу «Барселоне».

2:1 – каталонцы казнили «Атлетико» и активно меняются. Они станут самым опасным преследователем «Реала» после вылета из ЛЧ – календарь с одной игрой в неделю в помощь.

А еще:

«Мадрид» выиграл после 0:2 на 56-й минуте

«Реал» на «Эль Мадригале» выиграл всего четыре матча из последних 12, и «Вильярреал» делал все, чтобы оставить это число на прежнем уровне. Зидан выпустил в основе едва вернувшегося Бэйла, тройка BBC спродюсировала пару отличных моментов для Бензема в первом тайме и отправила в запас основного голкипера хозяев. Серхио Асенхо побрел на скамейку после часа игры, но запасной вратарь Фернандес неплохо вошел в игру.

После перерыва «Вильярреал» взорвался двумя мячами, причем Седрик Бакамбю положил первый гол с октября. Фран Эскриба выпустил Черышева, чтобы подержать преимущество, но вместо этого увидел только три гола в свои ворота. Сначала Бэйл головой замкнул пас Карвахаля, потом Роналду забил с неоднозначного пенальти, а в финале Мората, выпрыгнувший на замену, принес победу «Реалу».

3:2 – важная победа мадридского клуба

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Италия

Странный пенальти Бакки выиграл для «Милана» матч с «Сассуоло»

«Россонери» сразу не понравилась эта игра. Сначала Куцка сфолил в своей штрафной на Данкане – повезло, что Берарди не положил мяч с пенальти. Миланцы чуть отвели игру на чужую треть поля и заработал 11-метровый уже в чужие ворота. Карлос Бакка честно не хотел падать, но в окружении четверых защитников рухнул после очередного контакта. Колумбиец и пенальти пробил криво – поскользнулся, задел левой ногой мяч при ударе с правой, изменил траекторию, но все же отправил его в сетку.

«Сассуоло» пощекотал миланскую оборону, но так и не запулил гол Доннарумме. «Россонери» ответили двумя ударами в створ в последние 10 минут матча, чтобы напомнить настырному сопернику, кто играет против него. 1:0 – умная победа «Милана», Монтелла в трех очках от еврокубков.

А еще:

Наингголан двумя выстрелами завалил «Интер»

«Нерадзурри» выглядели странно со стартового свистка – Перишич привез свободный удар и желтую карточку просто за то, что пофехтовал мячом в своей штрафной и скинул Хандановичу. Через шесть минут Наингголан казнил «Интер» космическим ударом в стиле Роббена, а Джеко до конца тайма еще разок проверил, в порядке ли словенец (выяснилось, что да). Но во второй половине Раджа прошел полполя, увидел дыру в опорной зоне миланцев, вошел в нее и точно бубухнул в дальний угол.

У «Интера» все это время были моменты, но ни Мариу, ни Перишич, ни Икарди не завели мяч в створ ворот. За девять минут до свистка это получилось у капитана миланцев, но потом Джеко упал в штрафной, а Перотти убил интригу. 3:1 – «Рома» четко и достаточно спокойно победила и бросилась в погоню за «Ювентусом».

А еще в Италии:

Зденек Земан впечатлил всех пять голами в первом же матче, что разложился во второй игре 0:2 – «Кьево» накидала двушечку «Пескаре» и была довольна собой.

Чиро Иммобиле отправил мяч с пенальти, а его «Лацио» победил «Удинезе» – 1:0, римляне идут на пятом месте Серии А.

Германия

Гельзенкирхен упустил победу

«Шальке» шустро повел в игре с «Хоффенхаймом» – дерзкий клуб из немецкой деревни пропустил на пятой минуте. Алессандро Шёпф загрузил в ворота двумя ногами уже на шестой минуте. Гости обалдели, перевели игру на чужую треть и жарили соперника ударами в створ, но голкипер «кобальтовых» Ферманн держался молодцом.

На финише матча «Шальке» выдохся и пустил могучую атаку «Хоффенхайма» – бывший игрок ЦСКА Цубер выбежал из-за спин, отдал классный пас в центр, а Себастьян Руде боднул в сетку первый гол в сезоне. Капитан сине-белых провел уже 20 игр, но забил только сейчас и принес ничью команде. 1:1 – «Хоффенхайм» все еще в зоне Лиги чемпионов, «Шальке» во второй десятке.

А еще в Германии:

«Гладбах» завалил «Ингольштадт». Первый мяч «Боруссия» забила рукой – Штиндль прям зашвырнул подачу запястьем, но бесполезные лайнсмены ничего не видели и засчитали гол.

«Вольфсбург» уволил бывшего защитника «Баварии» Исмаэля с поста главного тренера. Теперь у «волков» будет третий коуч за сезон, но пока останется близость к зоне вылета.

А еще во Франции:

«ПСЖ» легко переиграл «Марсель». В «Олимпик» вваливаются серьезные деньги, но пока их не спасают даже трансферы мужчин типа Эвра и Пайета «Париж» четко разыграл штрафной на раз-два-три и открыл счет на шестой минуте, а потом отправил в ворота второй гол – Кавани использовал волшебный пас Пасторе. Моура заправил провансальцев третьим мячом и уничтожил всю интригу в Le Classique, а Дракслер и Матюиди просто растоптал честь соперника. 5:1 – «ПСЖ» плетется в трех очках от лидера.

«Лион» пришиб «Метц» – 5:0. На этой неделе «Олимпик» уже положил на плаху голову АЗ (7:1), а в матче Лиги 1 Мемфис Депай выбил дубль и два ассиста. Король.

А еще в Голландии:

Йерун Зут выключил голову в матче с «Фейенордом». Вратарь ПСВ зафиксировал мяч на линии, чтобы не было гола в его ворота, а потом поднялся и прижал его к себе – естественно, за ленточкой. Парни из Эйндховена так и не отыгрались в игре с заклятым врагом – 2:1, «Фейенорд» в пяти очках от «Аякса» и в 11 от ПСВ. Назначайте уже их чемпионом.

Хет-трик Левандовского, поражение «Наполи» и другие метеориты субботы

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