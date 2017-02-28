Роберто Манчини исполнил горячее танго в итальянских «Танцах со звездами»

Безработный специалист продуктивно проводит свободное время: Манчини поучаствовал в итальянской версии «Танцев со звездами», исполнив танго в паре с Робертой Беккарини.

Девушка не в первый раз выступала вместе с футболистами и футбольными деятелями. В 2016 году ее партнером был Алессандро дель Пьеро.

Последним местом работы Манчини был «Интер», откуда его уволили в августе 2016-го.

В фервале 2017-го итальянца связывали с работой в «Лестере».

Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами