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Роберто Манчини исполнил горячее танго в итальянских «Танцах со звездами»

Манчини исполнил горячее танго в итальянских «Танцах со звездами»
Eurosport

1 час назад

Тренер проявил весь свой темперамент.

Безработный специалист продуктивно проводит свободное время: Манчини поучаствовал в итальянской версии «Танцев со звездами», исполнив танго в паре с Робертой Беккарини.

Девушка не в первый раз выступала вместе с футболистами и футбольными деятелями. В 2016 году ее партнером был Алессандро дель Пьеро.

  • Последним местом работы Манчини был «Интер», откуда его уволили в августе 2016-го.
  • В фервале 2017-го итальянца связывали с работой в «Лестере».

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