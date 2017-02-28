Eurosport
Роберто Манчини исполнил горячее танго в итальянских «Танцах со звездами»
Тренер проявил весь свой темперамент.
Безработный специалист продуктивно проводит свободное время: Манчини поучаствовал в итальянской версии «Танцев со звездами», исполнив танго в паре с Робертой Беккарини.
Девушка не в первый раз выступала вместе с футболистами и футбольными деятелями. В 2016 году ее партнером был Алессандро дель Пьеро.
- Последним местом работы Манчини был «Интер», откуда его уволили в августе 2016-го.
- В фервале 2017-го итальянца связывали с работой в «Лестере».
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