AFP
Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Работаем над тем, чтобы на ЧМ-2026 было 9-10 команд из Африки»
Кубок Африканских наций, разбавленный неудачниками из Германии, Испании и Бразилии.
Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл на официальную встречу в столицу Мавритании Нукашот. Он заявил о расширении числа участников с Черного континента.
«Из 48 сборных, которые планируются для участия в чемпионате мира-2026, девять или десять будут из Африки. Мы работаем над этим. Увеличение количества команд на таком важном для планеты событии приведет к росту инвестиций во всем мире, особенно в Африке.
Мы даем каждому право на мечту, и нет способа лучше осуществить ее, чем принять участие в важном турнире», – цитирует Инфантино агентство France-Presse.
- При нынешнем формате чемпионата мира с 32 командами у Африки – пять гарантированных мест для участия.
- ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором сыграют 48 команд. ФИФА выберет страну-организатора в мае 2020 года.
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