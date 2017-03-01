AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Работаем над тем, чтобы на ЧМ-2026 было 9-10 команд из Африки»

Инфантино: «Работаем над тем, чтобы на ЧМ-2026 было 9-10 команд из Африки»
Eurosport

1 час назад

Кубок Африканских наций, разбавленный неудачниками из Германии, Испании и Бразилии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл на официальную встречу в столицу Мавритании Нукашот. Он заявил о расширении числа участников с Черного континента.

«Из 48 сборных, которые планируются для участия в чемпионате мира-2026, девять или десять будут из Африки. Мы работаем над этим. Увеличение количества команд на таком важном для планеты событии приведет к росту инвестиций во всем мире, особенно в Африке.

Мы даем каждому право на мечту, и нет способа лучше осуществить ее, чем принять участие в важном турнире», – цитирует Инфантино агентство France-Presse.

  • При нынешнем формате чемпионата мира с 32 командами у Африки – пять гарантированных мест для участия.
  • ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором сыграют 48 команд. ФИФА выберет страну-организатора в мае 2020 года.

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