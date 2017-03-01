AFP

Великобритания разрешит Лионелю Месси и Неймару въезд в страну, несмотря на судимость

Великобритания разрешит Месси и Неймару въезд в страну, несмотря на судимость
Eurosport

23 мин. назад

Игроки «Барселоны» сыграют в финале Лиги чемпионов-2017, но это не точно.

Нападающие «Барселоны» получат возможность посетить финал ЛЧ-2017 и финал чемпионата Европы 2020 года. Об этом Месси и Неймара заверил президент УЕФА Александер Чеферин совместно с британским правительством.

На планах аргентинца и бразильца посетить Британию мог сказаться Брексит. Оба игрока имеют условную судимость из-за проблем с налогами, но это им никак не помешает. «Месси и Неймар въезжали в Великобританию в последнее время, поэтому нет никаких поводов полагать, что у них не получится это сделать еще раз», – заявил Marca представитель британского посольства, чье имя не уточняется.

  • Месси и Неймар неоднократно вызывались в суд из-за проблем с налогами.
  • Бразильца считают виновным в сокрытии части денег во время трансфера из «Сантоса» в «Барселону».

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