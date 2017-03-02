Eurosport
Вратарь девятого английского дивизиона выдал лучший сэйв года с вертушки
Британская глубинка продолжает творить чудеса.
Голкипер «Консетта» Питер Джеффрис сотворил необъяснимое в полуфинальном матче Кубка графства Дарем против «Саут-Шилдс».
Столкнувшись с ударом в упор, вратарь умудрился развернуться на 180 градусов, зацепить мяч бицепсом правой руки и вышвырнуть его в поле.
- Геройств Питера Джеффриса не хватило для спасения «Консетта», потерпевшего поражение со счетом 1:3.
- «Консетт» выступает в девятом дивизионе.
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