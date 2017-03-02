Eurosport

Вратарь девятого английского дивизиона выдал лучший сэйв года с вертушки

Вратарь девятого английского дивизиона выдал лучший сэйв года с вертушки
Eurosport

1 час назад

Британская глубинка продолжает творить чудеса.

Голкипер «Консетта» Питер Джеффрис сотворил необъяснимое в полуфинальном матче Кубка графства Дарем против «Саут-Шилдс».

Столкнувшись с ударом в упор, вратарь умудрился развернуться на 180 градусов, зацепить мяч бицепсом правой руки и вышвырнуть его в поле.

  • Геройств Питера Джеффриса не хватило для спасения «Консетта», потерпевшего поражение со счетом 1:3.
  • «Консетт» выступает в девятом дивизионе.

Все новости чемпионата Англии

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фантомное исчезновение Дорен-Абер и другой нектар женского спринта

02:20
Популярные видео
3 очка Кучерова, поставившие «Каролину» в тупик
 871 просмотров13 ч
Хет-трик Кейна, после которого «Питтсбург» жестко приуныл
 664 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться