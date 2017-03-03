Император Клавдий. В какой клуб пойти Раньери

В любой китайский – за деньгами

Ужесточившийся лимит притушил финансовый пожар китайского футбола. Но развиваться за счет собственных кадров пока невозможно – ожидайте бешеных предложений тренерам, физиотерапевтам и остальным специалистам. Свободный Клаудио – находка для китайцев, а самому итальянцу многомиллионный контракт заменит пенсию. В 65 лет на закате интересной, но трудной и малоуспешной карьеры Раньери заслужил отдых. Минимум нервов, куча свободного времени и хорошие деньги – достаточная мотивация для тренера, чтобы покинуть топовый футбол и перейти в китайский. Умение превращать пластмассовых футболистов в настоящих там пригодится.

В клуб Бекхэма – развивать соккер в США

Для Европы Раньери – неплохой тренер, поймавший удачный сезон. Для американцев, знающих о футболе куда меньше, Клаудио – солидное имя. В MLS не работают тренеры уровня победителей АПЛ. Сейчас в мире шесть таких: Фергюсон и Далглиш закончили, Пеллегрини в Китае, а Венгер с Моуринью остаются в Англии. Заполучить английского чемпиона – превосходный рекламный ход для клуба и самой MLS. Франшиза Бекхэма завязла в бюрократических дебрях, клуб выйдет на поле не раньше чемпионата 2018 года. После всех сложностей стартовать под руководством именитого тренера – способ загнать зрителей на трибуны. А до тех пор Клаудио может поработать в любом другом американском клубе – например, вывести в плей-офф «Орландо» Кака.

В «Атлетико» – в последний раз взять топ-клуб

Первая работа Раньери в Мадриде превратилась в ад. Тренер успешной «Валенсии» пошел на повышение, но спасти разрушенный Сакки и финансовыми махинациями Хесуса Жиля «Атлетико» не смог бы даже Валерий Лобановский. Сезон-1999/00 прошел ужасно, хотя Клаудио уже про него забыл. Диего Симеоне признался, что не уйдет, но увольнение Луиса Энрике кардинально изменит ситуацию на тренерском рынке летом. «Интер», «Ливерпуль» и «Ювентуса», вероятно, заинтересованы в рокировках – теперь появилась и «Барселона». В Каталонию вряд ли позовут Раньери, а вот Симеоне – вполне. Финансовые возможности сковывают мадридцам выбор, и Клаудио для них – надежный спокойный вариант под борьбу за тройку и плей-офф Лиги чемпионов. Летом «Атлетико» рискует потерять Гризманна и других лидеров. О борьбе за титул вряд ли кто вспомнит – задачей станет не проиграть «Барсе» с «Реалом» слишком много. Сам же итальянец получит последний шанс сверкнуть вместе с топ-клубом – чудеса случаются не только в АПЛ.

В «Интер» – вернуться на родину

Любой спортсмен и тренер мечтает о славе у себя на родине. Раньери отлично знают в Италии как победителя АПЛ, но для тиффози он еще и неудачник. «Ювентус», «Рома», «Интер» – ни одного трофея. Только с «Фиорентиной» Клаудио зацепил пару кубков. Миланцы вот-вот уволят Пиоли, а поток китайских денег растет. Ничего не мешает Раньери вернуться, собрать сбалансированную банду, как он умеет, и показать миру чучело «Ювентуса». В сезоне-2016/17 состав «нерадзурри» плотно укомплектован, но потенциал парней вроде Икарди и Брозовича реализуется дай бог наполовину. Человек, сделавший бомбардиром заводчанина из трущоб, справится с такой головоломкой на раз.

В «Вольфсбург» – повторить историю

Два года назад «волки» поджимали «Баварию» и выиграли Кубок, но в сезоне-2016/17 сражаются за выживание. Андрис Йонкер из академии «Арсенала» – несерьезно, а вот помощником Раньери он будет крутым. Даже если голландец удержит команду в Бундеслиге и сохранит пост до лета, выгоднее заменить его Клаудио. Раньери получит команду с противоречивым составом, но кто если не он возродит атакующий жар Марио Гомеса или вернет в дело Густаво? Итальянцу под силу собрать прочную оборону вокруг Брумы, а точечные усиления завершит сборку мощной банды. Германия заждалась крепкой и надежной команды, «Баварии» срочно нужен тяжелый кнут и горькое разочарование, а остальным – героический пример. Клаудио с его семейным вдумчивым подходом и железной мотивацией поможет «Вольфсбургу» использовать немецкую педантичность на полную, отобрав титул у неряшливых мюнхенцев Карло Анчелотти.

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