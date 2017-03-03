Бетман. Победа «Юве» и еще 5 ставок, после которых ты выкупишь тачку Кокорина со штраф-стоянки

Италия. «Удинезе» – «Ювентус» (5 марта, 17:00)

Ставка: «Юве» с форой «минус 1» за 1,85.

Гениальнейшая ставка на фаворита. У «синьоры» 10 побед подряд во всех турнирах, а у хозяев – три подряд поражения в Серии А. Три очка для «Юве» уже зарезервированы, но можно поймать разницу и заработать деньги, заметив этот чудесный валуй.

Две причины для тех, кто сомневается:

1. Бонуччи и Аллегри полностью уладили конфликт (спасибо разговору один на один);

2. За последние пять лет «Ювентус» терял очки с «Удинезе» всего один раз (в феврале 2015-го).

Вывод: можно смело заносить кэш на Турин.

Испания. «Барселона» – «Сельта» (4 марта, 22:45)

Ставка: гол «Сельты» за 1,68

Спокойная ставка против фаворита. Во-первых, «Барса» может пропустить от кого угодно – хоть от «Леганеса», хоть от «Спортинга» из Хихона. Во-вторых, в первом круге «Сельта» накидала каталонцам четыре штуки. В-третьих, мысли сине-гранатовых уже в Лиге чемпионов – все интервью посвящены ответному матчу с «ПСЖ». А в-четвертых, неизвестно, как команда отреагирует на решение Энрике (в случае с Гвардиолой все были подавлены).

Нам нужен лишь один гол «Сельты», так что от этой ставки не отпугивает даже крошечный коэффициент. Надо брать.

Россия. ЦСКА – «Зенит» (4 марта, 16:30)

Ставка: ничья за 3,21

Одни всю зиму учились возводить бастионы и формировали связку Игнашевич – Березуцкий – Васин в центре защиты. Другие потратили межсезонье на ежедневные матчи с какими-то левыми клубами. В теории «Зенит» сильнее, но шансы уравниваются благодаря трем факторам:

1. Похоже, Гончаренко и правда рассказал игрокам, как не ошибаться при создании искусственного офсайда;

2. В Петербурге явный кризис, в котором замешаны менеджеры, тренеры, агенты, футболисты и гонщики.

3. ЦСКА играет на своем поле.

Альтернативная ставка на этот матч – тотал меньше 2,5 за 1,61. Этот коэффициент обязательно сработает, потому что у «армейцев» нет нападения, а сегодняшний «Зенит» вряд ли спродюсирует гостевой разгром.

Англия. «Лестер» – «Халл» (4 марта, 18:00)

Ставка: «Халл» не проиграет за 2,04

После отставки Раньери букмекеры сошли с ума и не знают, что делать: коэффициенты болтаются мощнее, чем курс биткоина. Сейчас разумно сыграть против «лисиц» – малореально, что они выдадут второй подряд концерт на «Кинг Пауэр».

1. Их максимальная победная серия в АПЛ-2016/17 – один матч;

2. «Ливерпуль» приехал за победой и наошибался в защите, а «Халл» готов терпеть ради хоть каких-нибудь очков;

3. Истерика по Раньери улеглась, можно с чистой совестью опускаться на дно.

С учетом коэффициента, игнор этого матча – настоящее преступление: пропустить такой валуй – это как выключить «Спокойной ночи, малыши» раньше финального «баю-бай».

А еще:

– Пока «Рубин» приходил в себя на сборах, «Анжи» распродавал игроков – 11 человек ушли по свободному трансферу. Конечно, махачкалинцы набрали новичков, но времени сыграться явно не хватило, так что у гостей точно будет куча моментов. Один гол гарантирован, два – под вопросом, но за такой коэффициент (1,8 за тотал «Рубина» больше 1 гола) можно и рискнуть. Тем более, с учетом возврата. 6 марта, 19:30.

– «Сити» не пропускал в гостях с конца января, то есть уже четыре матча подряд. Серия слишком жирная, ее надо прерывать. 1,82 на «Обе забьют» как бы намекают, что пора делать ставки. 5 марта, 19:00.

А еще:

– На этих выходных разумно пропустить два матча. Первый – батл «Краснодара» со «Спартаком». Команда Шалимова то выносит «Фенер», то сливает «Уралу» – ноль стабильности. Чего ждать от красно-белых? Тоже непонятно: они подписали толпу новых игроков, состав довольно размыт, прогнозы бессмысленны.

Второй матч для молчаливого наблюдения – «Эйбар» против «Реала». Как «Мадрид» отреагирует на сокращение разрыва с «Барсой»? Какой будет атака без дисквалифицированного Бэйла? И на что вообще способен «Эйбар», который за месяц выпорол «Валенсию», «Малагу» и «Гранаду»? Вопросов куча, ответов нет. Поэтому любая ставка – как прогулка по Битцевскому парку осенью 2005-го. Может и не повезти.

Другие тексты Павла Городницкого:

Колумбарий. Как «Барселона» сжигает тренеров

Хам и вор. Почему гонки Александра Кокорина – идеальное превью РФПЛ