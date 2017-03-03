Eurosport

4-летний наследник Винни Джонса жестко срубил соперника на тренировке

4-летний наследник Винни Джонса жестко срубил соперника на тренировке
Eurosport

19 мин. назад

Футболисты будущего трепещут.

В социальных сетях распространяется смешное видео с детской тренировки. 4-летние футболисты соревновались в дриблинге по прямой линии на скорость. Один из мальчиков побеждал за явным преимуществом, но это не помешала ему забыть о мяче и жестко срубить соперника ударом по ногам сзади.

  • Вероятно, мир увидел рождение продолжателя дел таких легенд футбола, как Винни Джонс, Марко Матерацци, Джоуи Бартон и Диего Коста.

Не пропустите самые жесткие новости в нашем телеграме

Самые крутые и жесткие фото и видео в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский засушил «Миннесоту» и бахнул личный рекорд по победам за сезон

01:46
Популярные видео
Зверь из «Далласа» ушел от силового, проскользил задом по борту и провел голевую атаку
1 629 просмотров11 ч
Зайцев забил «Лос-Анджелесу» клюшкой, а «Торонто» – головой
 386 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться