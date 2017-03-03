4-летний наследник Винни Джонса жестко срубил соперника на тренировке

В социальных сетях распространяется смешное видео с детской тренировки. 4-летние футболисты соревновались в дриблинге по прямой линии на скорость. Один из мальчиков побеждал за явным преимуществом, но это не помешала ему забыть о мяче и жестко срубить соперника ударом по ногам сзади.

Вероятно, мир увидел рождение продолжателя дел таких легенд футбола, как Винни Джонс, Марко Матерацци, Джоуи Бартон и Диего Коста.

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