Eurosport
4-летний наследник Винни Джонса жестко срубил соперника на тренировке
Футболисты будущего трепещут.
В социальных сетях распространяется смешное видео с детской тренировки. 4-летние футболисты соревновались в дриблинге по прямой линии на скорость. Один из мальчиков побеждал за явным преимуществом, но это не помешала ему забыть о мяче и жестко срубить соперника ударом по ногам сзади.
- Вероятно, мир увидел рождение продолжателя дел таких легенд футбола, как Винни Джонс, Марко Матерацци, Джоуи Бартон и Диего Коста.
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