Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил сделать фанатские драки видом спорта

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР обратил внимание на околофутбольные проблемы и вынес на обсуждение идею нового вида спорта, который в последствии может стать мировым.

«Наши фанаты – бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву – драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд.

Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте», – заявил Лебедев, которого цитирует официальный сайт ЛДПР.

Депутат предложил назвать вид спорта draka: «Россия стала бы пионером в новом виде, для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий».

Во время чемпионата Европы-2016 во Франции российские фанаты не раз сталкивались с болельщиками из Англии и Уэльса.

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