Дубль Месси, промах Златана с пенальти и другие вспышки дня

Англия

«МЮ» подавился борнмутскими вишнями

С первых минут «Юнайтед» загрузил «Борнмут» в соковыжималку, и если бы не вратарь гостей Боруц, фреш получился бы уже к 15-й минуте. 37-летний польский вратарь отмахнулся от ударов Погба, вернувшегося в основу Руни, Златана и загубившего выход один на один Марсьяля. Выдавить косточку получилось только нестандартным способом: Рохо удачно сгонял в штрафную и подставил ногу. Маркос стал 40-м аргентинцем, забившим в АПЛ.

Манкунианцы держали игру под контролем, но в конце тайма зевнули первую вылазку борнмутцев, в которой Джонс огрел по ногам Пью, а Кинг исполнил пенальти по-королевски – без шансов для Де Хеа.

Во втором тайме Моуринью не успевал придерживать отвисавшую от потрясающих сэйвов Боруца челюсть. Король Артур смахнул отравленную стрелу Погба из девятки на угловой, а на 70-й минуте отнял скипетр у шведского монарха. Смит цапнул мяч рукой в штрафной, а Златан не переиграл Боруца с пенальти (несколько лет назад выступавший за «Селтик» Артур отразил на «Олд Траффорд» удар с 11 метров от Луи Саа). Это четвертый парированный удар с точки поляка из последних шести в АПЛ.

«Юнайтед» не дожал «Борнмут» (1:1), повторил антирекорд сезона-1991/92 по домашним ничьим (7) и упустил возможность обойти «Арсенал».

А еще:

«МЮ» в четвертый раз в сезоне не выиграл матч АПЛ, в котором нанес больше 20 ударов по воротам.

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«Ливерпуль» поджарил «Арсенал»

Арсен Венгер окончательно запутался. Если решение выставить на матч с «Баварией» второго вратаря Оспину еще можно переварить, то прокинуть живого и здорового Санчеса мимо старта против «Ливерпуля» – несусветная глупость. Еще один симптоматичный для «Арсенала» момент – лондонцы снова пропустили быстрый гол. Мане прострелил на дальнюю штангу на девятой минуте, а в конце первого тайма уже бразилец угостил сенегальца ассистом.

В перерыве Венгер прозрел и выпустил Санчеса. Чилиец устроил Уэлбеку аудиенцию с Миньоле, и счет сократился. Мерсисайдцы отскочили после этого в оборону и жалили на контратаках. В одной из них на 83-й минуте в штангу бахнул Ориджи, тогда как у «канониров» ничего толкового не получалось. Развязка наступила в компенсированное время. Вейналдум припечатал «Арсенала» в контратаке после прострела справа Ориджи – 3:1.

А еще:

Мяч Вейналдума стал 17-м в противостоянии «Ливерпуля» и «Арсенала» в АПЛ, забитым в компенсированное время. Ни в одной другой паре не забивалось больше.

«Ливерпуль» не проиграл ни одного из девяти матчей против команд топ-6 в этом сезоне.

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А еще в Англии:

После увольнения Раньери «Лестер» во второй игре подряд забил три мяча. На этот раз «лисы» вырвали волевую домашнюю победу над «Халл Сити» (3:1).

«Сток» всыпал «Мидлсбро» благодаря дублю Марко Арнаутовича, который забил в домашней игре АПЛ впервые с апреля 2016 года.

Очередной гол в Англии Маноло Габбьядини помог «Саутгемптону» перестрелять «Уотфорд» (4:3).

Испания

«Реал» отработал выездную модель перед поездкой в Неаполь

В первом круге «Эйбар» неожиданно выстоял на «Сантьяго Бернабеу» (1:1) и грозился наподдать уставшему «Реалу» дома. Вдохновленные отсутствием у мадридцев травмированного Роналду и дисквалифицированных Бэйла с Моратой хозяева помчались в атаку и за первые полчаса игры запыхались вынимать мяч из своих ворот. Мадридцы лихо ловили «оружейников» на контратаках: Бензема сверкнул дублем, а Хамес поучаствовал во всех четырех голах команды.

Мадридцы продлили забивную серию во всех турнирах до 46 игр (37 в Примере), но снова не отыграли на ноль. «Реал» впервые с сезона-2008/09 пропустил после 25 туров 26 мячей.

А еще:

Кейлор Навас пропустил 32 мяча во всех турнирах а в этом сезоне – на один больше, чем за весь прошлый.

«Барселона» грохнула «Сельту»

Весть об отставке Луиса Энрике в конце сезона окрылила Лионеля Месси, положившего в ворота «Сельты» двушку и сообразившего два ассиста. Галисийцы неплохо держались полтайма, пока аргентинец не воспламенился и не выдал шикарный проход.

В ответ Неймар показал, что его волшебная палочка не хуже, после чего «Сельта» превратилась в тыкву.

Ракитич забил из офсайда, Умтити – на грани, а закрыл пирушку Месси (5:0).

А еще:

«Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 18 матчей.

А еще в Испании:

«Гранада» проиграла на выезде «Леганесу» (0:1) и продлила пропускную выездную серию в Примере до 19 матчей.

Италия

Мертенс отшлепал «Рому»

«Наполи» наконец-то прервал ужасную серию из пяти поражений в Риме и приблизился к «Роме» на расстояние двух очков. Как всегда, зажигал неаполитанский дуэт Гамшик – Мертенс. В середине первого тайма бельгиец со второй попытки реализовал выход один на один после проникающей передачи словака и прервал сухую серию «Наполи» в Риме против «волков» на 276-й минуте. В последний раз за неаполитанцев здесь забивал в 2013 году Эдинсон Кавани. Мертенс отпраздновал гол весьма оригинально.

В начале второго тайма у «Наполи» прошла еще одна хлесткая контратака с теми же действующими персонажами, взявшими в дело Инсинье. Неаполитанцы нанесли за матч два удара в створ, которые воплотили в голы, тогда как римляне нащелкали шесть, но с кошмарной реализацией. Стротман отыграл один мяч на 89-й минуте, но было уже поздно. После поражения «Ромы» единственной командой в топ-5, которая не проигрывала на своем поле, остался «Ювентус».

А еще:

«Наполи» не проиграл ни одного из 26 матчей в Серии А, в которых забивал Мертенс.

А еще в Италии:

Дубль Карлоса Бакки принес «Милану» победу над «Кьево» (3:1). Колумбиец претендовал на хет-трик, но в компенсированное к первому тайму время пробил с пенальти выше ворот.

Германия

«Бавария» забодала «Кельн»

«Козлы» стартовали очень мощно и Нойер спас «Баварию» после удара головой с 10 метров Озако. Напора хозяев хватило лишь на 25 минут, после чего прострел Видаля с правого фланга замкнул Мартинес. Второй гол тоже получился с испанским оттенком: Бернат поддержал атаку левым флангом и забил в ближний угол. Добил «Кельн» Рибери, замкнувший прострел Берната и сравнявшийся по голам за «Баварию» с Паулем Брайтнером (109).

А еще:

Рибери забил первый мяч за «Баварию» с 21 сентября 2016 года.

А еще в Германии:

«Лейпциг» упустил победу на выезде над «Аугсбургом» (2:2) и отстал от «Баварии» уже на семь очков.

Дортмундская «Боруссия» растрепала безликий «Байер» со счетом 6:2. Обамеянг отметился дублем во втором матче Бундеслиги подряд.

В семи субботних матчах было забито 32 гола. Это больше, чем в любом другом полном туре этого сезона.

А еще во Франции:

«ПСЖ» был близок, чтобы снова потерять очки дома. Дожать «Нанси» удалось только с пенальти, который заработал Орье на 80-й минуте, а реализовал Кавани. Уругваец забил 37-й мяч в сезоне во всех турнирах.