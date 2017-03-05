Eurosport

Дубль Месси, промах Златана с пенальти и другие вспышки дня

Дубль Месси, промах Златана с пенальти и другие вспышки дня
Руслан Хрипун

28 мин. назад

День, когда «Реалу» хорошо и без Роналду.

Англия

«МЮ» подавился борнмутскими вишнями

Zlatan Ibrahimovic face à Bournemouth

С первых минут «Юнайтед» загрузил «Борнмут» в соковыжималку, и если бы не вратарь гостей Боруц, фреш получился бы уже к 15-й минуте. 37-летний польский вратарь отмахнулся от ударов Погба, вернувшегося в основу Руни, Златана и загубившего выход один на один Марсьяля. Выдавить косточку получилось только нестандартным способом: Рохо удачно сгонял в штрафную и подставил ногу. Маркос стал 40-м аргентинцем, забившим в АПЛ.

Манкунианцы держали игру под контролем, но в конце тайма зевнули первую вылазку борнмутцев, в которой Джонс огрел по ногам Пью, а Кинг исполнил пенальти по-королевски – без шансов для Де Хеа.

Во втором тайме Моуринью не успевал придерживать отвисавшую от потрясающих сэйвов Боруца челюсть. Король Артур смахнул отравленную стрелу Погба из девятки на угловой, а на 70-й минуте отнял скипетр у шведского монарха. Смит цапнул мяч рукой в штрафной, а Златан не переиграл Боруца с пенальти (несколько лет назад выступавший за «Селтик» Артур отразил на «Олд Траффорд» удар с 11 метров от Луи Саа). Это четвертый парированный удар с точки поляка из последних шести в АПЛ.

«Юнайтед» не дожал «Борнмут» (1:1), повторил антирекорд сезона-1991/92 по домашним ничьим (7) и упустил возможность обойти «Арсенал».

А еще:

  • «МЮ» в четвертый раз в сезоне не выиграл матч АПЛ, в котором нанес больше 20 ударов по воротам.

«Заварушка» и еще 156 слов о матче, в котором Ибрагимович все провалил

«Ливерпуль» поджарил «Арсенал»

Roberto Firmino feiert mit Alan Lallana

Арсен Венгер окончательно запутался. Если решение выставить на матч с «Баварией» второго вратаря Оспину еще можно переварить, то прокинуть живого и здорового Санчеса мимо старта против «Ливерпуля» – несусветная глупость. Еще один симптоматичный для «Арсенала» момент – лондонцы снова пропустили быстрый гол. Мане прострелил на дальнюю штангу на девятой минуте, а в конце первого тайма уже бразилец угостил сенегальца ассистом.

В перерыве Венгер прозрел и выпустил Санчеса. Чилиец устроил Уэлбеку аудиенцию с Миньоле, и счет сократился. Мерсисайдцы отскочили после этого в оборону и жалили на контратаках. В одной из них на 83-й минуте в штангу бахнул Ориджи, тогда как у «канониров» ничего толкового не получалось. Развязка наступила в компенсированное время. Вейналдум припечатал «Арсенала» в контратаке после прострела справа Ориджи – 3:1.

А еще:

  • Мяч Вейналдума стал 17-м в противостоянии «Ливерпуля» и «Арсенала» в АПЛ, забитым в компенсированное время. Ни в одной другой паре не забивалось больше.
  • «Ливерпуль» не проиграл ни одного из девяти матчей против команд топ-6 в этом сезоне.

Мимино Фирмино. 9 причин, почему «Ливерпуль» не выигрывает чемпионство

А еще в Англии:

  • После увольнения Раньери «Лестер» во второй игре подряд забил три мяча. На этот раз «лисы» вырвали волевую домашнюю победу над «Халл Сити» (3:1).
  • «Сток» всыпал «Мидлсбро» благодаря дублю Марко Арнаутовича, который забил в домашней игре АПЛ впервые с апреля 2016 года.
  • Очередной гол в Англии Маноло Габбьядини помог «Саутгемптону» перестрелять «Уотфорд» (4:3).

Испания

«Реал» отработал выездную модель перед поездкой в Неаполь

Real Madrid's French forward Karim Benzema (C) celebrates with teammates

В первом круге «Эйбар» неожиданно выстоял на «Сантьяго Бернабеу» (1:1) и грозился наподдать уставшему «Реалу» дома. Вдохновленные отсутствием у мадридцев травмированного Роналду и дисквалифицированных Бэйла с Моратой хозяева помчались в атаку и за первые полчаса игры запыхались вынимать мяч из своих ворот. Мадридцы лихо ловили «оружейников» на контратаках: Бензема сверкнул дублем, а Хамес поучаствовал во всех четырех голах команды.

Мадридцы продлили забивную серию во всех турнирах до 46 игр (37 в Примере), но снова не отыграли на ноль. «Реал» впервые с сезона-2008/09 пропустил после 25 туров 26 мячей.

А еще:

  • Кейлор Навас пропустил 32 мяча во всех турнирах а в этом сезоне – на один больше, чем за весь прошлый.

«Барселона» грохнула «Сельту»

Messi, Busquets y Luis Suárez (Barcelona) celebran un gol frente al Sporting

Весть об отставке Луиса Энрике в конце сезона окрылила Лионеля Месси, положившего в ворота «Сельты» двушку и сообразившего два ассиста. Галисийцы неплохо держались полтайма, пока аргентинец не воспламенился и не выдал шикарный проход.

В ответ Неймар показал, что его волшебная палочка не хуже, после чего «Сельта» превратилась в тыкву.

Ракитич забил из офсайда, Умтити – на грани, а закрыл пирушку Месси (5:0).

А еще:

  • «Барселона» продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 18 матчей.

А еще в Испании:

  • «Гранада» проиграла на выезде «Леганесу» (0:1) и продлила пропускную выездную серию в Примере до 19 матчей.

Италия

Мертенс отшлепал «Рому»

Napoli's forward from Belgium Dries Mertens (C) celebrates after scoring with Napoli's midfielder from Slovakia Marek Hamsik (L) and Napoli's midfielder from Italy Lorenzo Insigne

«Наполи» наконец-то прервал ужасную серию из пяти поражений в Риме и приблизился к «Роме» на расстояние двух очков. Как всегда, зажигал неаполитанский дуэт Гамшик – Мертенс. В середине первого тайма бельгиец со второй попытки реализовал выход один на один после проникающей передачи словака и прервал сухую серию «Наполи» в Риме против «волков» на 276-й минуте. В последний раз за неаполитанцев здесь забивал в 2013 году Эдинсон Кавани. Мертенс отпраздновал гол весьма оригинально.

В начале второго тайма у «Наполи» прошла еще одна хлесткая контратака с теми же действующими персонажами, взявшими в дело Инсинье. Неаполитанцы нанесли за матч два удара в створ, которые воплотили в голы, тогда как римляне нащелкали шесть, но с кошмарной реализацией. Стротман отыграл один мяч на 89-й минуте, но было уже поздно. После поражения «Ромы» единственной командой в топ-5, которая не проигрывала на своем поле, остался «Ювентус».

А еще:

  • «Наполи» не проиграл ни одного из 26 матчей в Серии А, в которых забивал Мертенс.

А еще в Италии:

  • Дубль Карлоса Бакки принес «Милану» победу над «Кьево» (3:1). Колумбиец претендовал на хет-трик, но в компенсированное к первому тайму время пробил с пенальти выше ворот.

Германия

«Бавария» забодала «Кельн»

Bernat & Ribéry - Köln-Bayern München - Bundesliga 2016/2017 - Imago

«Козлы» стартовали очень мощно и Нойер спас «Баварию» после удара головой с 10 метров Озако. Напора хозяев хватило лишь на 25 минут, после чего прострел Видаля с правого фланга замкнул Мартинес. Второй гол тоже получился с испанским оттенком: Бернат поддержал атаку левым флангом и забил в ближний угол. Добил «Кельн» Рибери, замкнувший прострел Берната и сравнявшийся по голам за «Баварию» с Паулем Брайтнером (109).

А еще:

  • Рибери забил первый мяч за «Баварию» с 21 сентября 2016 года.

А еще в Германии:

  • «Лейпциг» упустил победу на выезде над «Аугсбургом» (2:2) и отстал от «Баварии» уже на семь очков.
  • Дортмундская «Боруссия» растрепала безликий «Байер» со счетом 6:2. Обамеянг отметился дублем во втором матче Бундеслиги подряд.
  • В семи субботних матчах было забито 32 гола. Это больше, чем в любом другом полном туре этого сезона.

А еще во Франции:

  • «ПСЖ» был близок, чтобы снова потерять очки дома. Дожать «Нанси» удалось только с пенальти, который заработал Орье на 80-й минуте, а реализовал Кавани. Уругваец забил 37-й мяч в сезоне во всех турнирах.
  • Благодаря голу Сиприена выездную победу над «Дижоном» вырвала «Ницца» и теперь в турнирной таблице троевластие. У «ПСЖ», «Ниццы» и «Монако» по 62 очка, но у монегасков игра в запасе.
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Селби прошел снукер, поразив красный шар после удара от четырех бортов без использования читов

00:37
Популярные видео
Обзор женского пасьюта, где Дальмайер исполнила снайпера и гоночный болид
2 911 просмотров13 ч
Панарин спас «Чикаго» от поражения на последних минутах и приговорил «Айлендерс» буллитом
1 424 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться