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Мощнейшие огненные перформансы с Вечных дерби Сербии и Болгарии

Мощнейшие огненные перформансы с Вечных дерби Сербии и Болгарии
Eurosport

56 мин. назад

4 марта в Восточной Европе было жарко.

В субботу в чемпионатах Болгарии и Сербии прошли главные матчи сезона, носящие одинаковое название – Вечное дерби.

В Софии фанаты устроили шествия по городу, а на стадионе болельщики «Левски» развернули огромное полотно с изображением революционера Васила Левски и устроили файер-шоу в цветах государственного Болгарии.

Еще более огненное зрелище представили болельщики двух белградских суперклубов в столице Сербии.

  • «Левски» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Столичные команды занимают второе и третье места вслед за «Лудогорцем».
  • «Црвена Звезда» сыграла с «Партизаном» вничью (1:1) и сохранила 6-очковый отрыв от заклятых соперников на первом месте.

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