Дубли Харри Кейна и Антуана Гризманна, ничья «Ювентуса» и другие радости воскресенья

Англия

Гвардиола спокойно победил последнюю команду АПЛ

«Манчестер Сити» мучился на Stadium of Light – плотность в опорной зоне «Сандерленда» превышала все возможные пределы, оттого Сильва с Туре пуляли диагоналями и растягивали оборону соперника. Самый опасный момент при этом выдал Джермейн Дефо. 34-летний страйкер жахнул в штангу и испугал Вилли Кабальеро. Пока «черные коты» отсиживались в обороне, Агуэро замкнул в штрафной пас Сильвы. Это первый гол Куна в АПЛ со 2 января, в Премьер-лиге аргентинец только завистливо смотрел на Габриэла Жезуса.

Игра не особо изменилась после перерыва, а потом Лерой Сане рывком в штрафную убил все надежды «Сандерленда» на отыгрыш. Болельщики потянулись к выходу как раз после этого гола, а смотреть оставшиеся полчаса игры было невыносимо. 2:0 – победа «Манчестер Сити» на классе. «Горожане» не потратили много сил перед матчем с «Монако» и по потерянным очкам идут на втором месте в чемпионате, нужно только скинуть оттуда «шпор».

А еще:

Кейн не может промахнуться и опять забивает много

«Тоттенхэм» пока обкладывал мячами «Эвертон», а Харри Кейн уже открыл счет. Английский форвард описал дугу в нападении, пошел к линии штрафной и внезапно бабахнул по воротам. Голкипер «ирисок» Роблес потерял створ и пустил мяч в сетку – 1:0. Хозяева еще повозились в нападении, но глупо потеряли мяч и получили гол после высокого прессинга от Дембеле – Кейн удвоил разницу в счете.

«Эвертон» растерялся и выжал из навала гол Лукаку, только получил в свои ворота мяч от Ломелу – бельгийский страйкер стал на «Уайт Харт Лейн» лучшим бомбардиром в истории клуба. Алли и Валенсия положили еще по мячу в добавленное время, но на разницу в очках это уже не повлияло. 3:2 – «Тоттенхэм» победил «ирисок» и идет вторым в АПЛ, Кейн и Лукаку идут в топах гонки бомбардиров.

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А еще в Англии:

Италия

Первая ничья «Ювентуса» в чемпионате

«Юве» приехал во Фриули, а Аллегри выпустил в основе Даниэла Алвеса – видимо, бразильцу нужна игровая практика. Туринцы выглядели варено в первом тайме, мяч почти не доходил до Игуаина. Фаворит надеялся, что «Удинезе» развалится сам, но хозяева четко держались в обороне. Дуван Сапата в конце первого тайма слишком легко убежал от Леонардо Бонуччи, скрылся в штрафной и положил мяч в сетку – 1:0.

Турин навалился на соперника после перерыва, но не взломал оборону хозяев с игры – слишком крепко держались игроки задней линии «Удинезе». К часу игры Бонуччи выпрыгнул на стандарте и исправился за фейл с Сапатой – 1:1. Фриульцы остались без тренера Дельнери, который обругал четвертого арбитра за неверно назначенный стандарт, но не поплыли и все так же знали о своих зонах и позициях.

Куадрадо, спасший «Юве» в Кубке, в Удине выглядел неважно и с позором ушел с поля. На последней минуте чемпионов чуть не спас Бонуччи, но центрбек не попал в створ за пару секунд до свистка. 1:1 – первая ничья «Ювентуса» в Серии А, которая чуть подпускает к фаворитам «Рому».

А еще в Италии:

«Интер» приходит в себя и уже громит «Кальяри» – 5:1. После перерыва «нерадзурри» добавили три мяча и совсем расколошматили соперника, но это не помогло миланцам попасть хотя бы в еврокубки.

«Аталанта» и «Фиорентина» выясняли, что они делают в топ-8 Серии А, но выдали только могучую ничью – 0:0.

«Лацио» уверенно перебодал «Болонью», Чиро Иммобиле бабахнул по голу в каждом из таймов и принес римлянам победу вместе с четвертым местом – 2:0.

Белотти оформил хет-трик за 7 минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А

Германия

«Гамбург» снова грохнул фаворита

Берлинский клуб еще недавно рвался в Лигу чемпионов, но теперь сполз в зону еврокубков поменьше. «Герта» расщелкала соперника владением и резкими ударами по воротам на старте матча. «Гамбург» не понял, где смеяться, и запустил контратаки, от которых голкипер столичных Ярстейн потихонечку скулил.

Во второй половине Калу и Дарида дважды в течение минуты создали два момента для фаворита, но никто из них не отправил мяч в сетку. Поэтому «Гамбург» раскатал гостей – Альбин Экдаль получил мяч от Аарона Ханта в центре штрафной и в касание отправил его в ворота. «Герта» перевезли вещи на чужую треть поля, но не выжала из навала ни одного толкового момента. 1:0 – внезапная победа хозяев, берлинцы идут уже пятыми в Бундеслиге.

А еще в Германии:

«Фрайбург» быстро пропустил от «Айнтрахта» и моментально отыгрался еще до перерыва. Клуб из Франкфурта забил еще через 10 минут после того, как соперник сравнял счет, но арбитр подумал, что Гачинович пихал голкипера и не давал ему выйти из ворот. После перерыва гости вновь вывели Нидерлайнера один на один и повели в счете. «Айнтрахт» отправил на поле Александра Майера, но не успел сравнять счет – 2:1, франкфуртская команда идет на шестом месте в Бундеслиге.

«Байер» уволил главного тренера Рогера Шмидта, после поражения от «Дортмунда» леверкузенцы опустились на девятое место и будут готовиться к матчу с «Атлетико» в ЛЧ без коуча.

Марко Ройс получил разрыв мышц бедра и пропустит как минимум месяц. Кажется, ученые обнаружили самый дорогой хрусталь в природе.

Испания

Гризманн переиграл «летучих мышей»

«Атлетико» сразу показал, кто тут крутой. Филипе Луис четко жахнул по воротам уже на третьей минуте, но Диего Алвес спас «Валенсию» после дальнего удара. Антуан Гризманн быстро разогнал нападение, получил мяч от Коке и послал его в ворота. Во время празднования француз поднял футболку и надписью на майке поздравил девушку с днем рождения – это все же лучше пистолетиков из пальцев. Мадридцы радостно откатились в оборону, перешли на контратаки и внимательно смотрели за опасным Симоне Дзадзой.

Через 2,5 минуты после перерыва Кевин Гамейро точным ударом приговорил «лос чес», а когда «Валенсия» окончательно развалилась, Антуан Гризманн отправил в сетку второй мяч для себя и третий – для команды. Лидер «Атлетико» оформил четвертый сезон подряд с 20+ голами и стал лучшим футболистом игры. Мадридский клуб все еще держится в четверке, а форма Гризманна должна пугать «Байер» в Лиге чемпионов. «Валенсия» идет на 13-м месте, не боится вылета и, видимо, думает о следующем сезоне.

А еще в Испании:

«Атлетик» из Бильбао задушил «Малагу» с пенальти – 1:0, Рауль Гарсия был четок во втором тайме.

«Лас-Пальмас» полил «Осасуну» четырьмя голами во второй половине и закономерно победил – 5:2.

Технарь «Депортиво» преодолел все поле с мячом и в решающий момент запутался в ногах

А еще во Франции:

Дубль Месси, промах Златана с пенальти и другие вспышки субботы

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