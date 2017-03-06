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Лэмпард: «Посмеялся, когда толстая женщина назвала меня Жирным Фрэнком»

Лэмпард: «Посмеялся, когда толстая женщина назвала меня Жирным Фрэнком»
Eurosport

46 мин. назад

Легендарный англичанин не из обидчивых парней.

Бывший игрок «Вест Хэма» и «Челси» рассказал об отношении к прозвищу Жирный Фрэнк, которое он получил во время выступления за «молотков».

«Когда я был моложе, меня это расстраивало, а сейчас я смеюсь над этим. Все началось в «Вест Хэме». Однажды толстая женщина встала и прокричала в мой адрес: «Жирный Фрэнк!». В тот момент я понял, что это смешно.

Болельщики говорят в адрес футболистов много действительно мерзких вещей – о личной жизни, о семье. Мне это совершенно не нравится, но Жирный Фрэнк меня вполне устраивает», – заявил Лэмпард FourFourTwo.

  • Фрэнк Лэмпард завершил карьеру в феврале 2017 года.
  • Полузащитник провел 13 лет в «Челси», за который сыграл 429 матчей и забил 147 мячей.

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