Лэмпард: «Посмеялся, когда толстая женщина назвала меня Жирным Фрэнком»

Бывший игрок «Вест Хэма» и «Челси» рассказал об отношении к прозвищу Жирный Фрэнк, которое он получил во время выступления за «молотков».

«Когда я был моложе, меня это расстраивало, а сейчас я смеюсь над этим. Все началось в «Вест Хэме». Однажды толстая женщина встала и прокричала в мой адрес: «Жирный Фрэнк!». В тот момент я понял, что это смешно.

Болельщики говорят в адрес футболистов много действительно мерзких вещей – о личной жизни, о семье. Мне это совершенно не нравится, но Жирный Фрэнк меня вполне устраивает», – заявил Лэмпард FourFourTwo.

Фрэнк Лэмпард завершил карьеру в феврале 2017 года.

Полузащитник провел 13 лет в «Челси», за который сыграл 429 матчей и забил 147 мячей.

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