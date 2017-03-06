Eurosport
Директор школы в Крыму прервала матч дворовых команд, приняв его за террористический митинг
И забрала у парней ворота.
Инцидент между юными футболистами и директрисей произошел в Феодосии. По словам игроков, они организовали футбольный турнир и проводили его на стадионе вблизи со школой. Директор учебного заведения приняла футбольный матч за несанкционированный террористический митинг, не согласованный с администрацией Феодосии, вызвала участкового и запретила подросткам играть.
После того, как парни продолжили матч, у них забрали ворота.
Глава администрации Феодосии Станислав Крысин отметил, что не считает действия директора учебного заведения правильными, и поручил подчиненным провести служебное расследование по факту ее действий.
- Чемпионат Крыма по футболу в сезоне-2016/17 выиграла команда «Крымпетлица».
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