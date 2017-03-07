AFP
Лионель Месси попал в офсайд лишь раз за сезон, Эдинсон Кавани – 50
Аргентинца почти невозможно загнать в ловушку.
Нападающий «Барселоны» лишь раз оказался в положении вне игры в 23 матчах Ла Лиги сезона-2016/17. Месси лидирует по этому показателю среду лучших бомбардиров Европы. На счету Лео 23 мяча и 1 офсайд.
У лидирующего в борьбе за «Золотую бутсу» Эдинсона Кавани, на счету которого 27 голов в Лиге 1, 50 попаданий во вне игры.
- Месси – лидер гонки бомбардиров Примеры.
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