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ЦСКА проиграл «Бенфике» в четвертьфинале юношеской Лиги чемпионов и покинул турнир

ЦСКА проиграл «Бенфике» в четвертьфинале юношеской Лиги чемпионов и покинул турнир
Eurosport

1 час назад

Встреча в Москве завершилась победой португальцев – 2:0.

Армейская молодежка не пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. «Бенфика» одолела российский клуб благодаря мячу Диогу Гонсалвеша (17') и автоголу Кирилла Леонова (47').

Первый мяч португальский клуб забил после грубейшей ошибки вратаря «красно-синих» Павла Овчинникова.

В сезоне-2015/16 юноши ЦСКА покиннули Лигу чемпионов после группового этапа.

«Бенфика» отбирает игроков по всему миру, а мы только по району Фили. Из района ты можешь вытащить одного человека, а из мира можно собрать целую команду», – заявил главный тренер ЦСКА U-19 Александр Гришин.

  • На групповом этапе ЦСКА опередил «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако».
  • Павел Овчинников – сын тренера армейцев Сергея Овчинникова.

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