Eurosport
5 невообразимых голов, которые вдруг из чемпионата Сингапура
Удивительно, но факт.
В матче второго тура чемпионата Сингапура клуб «Церес» дома уничтожил «Тампинс Роверс» – 5:0. Все мячи оказались космическими, чему удивились даже игроки команды победителей. Парни из «Цереса» разыгрывали шикарные комбинации, достойные Лиги чемпионов.
Защита «Тампинс Роверс» получала удовольствие и не мешала соперникам творить красоту.
- «Тампинс Роверс» – действующий чемпион Сингапура.
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