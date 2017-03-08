Eurosport

5 невообразимых голов, которые вдруг из чемпионата Сингапура

5 невообразимых голов, которые вдруг из чемпионата Сингапура
Eurosport

1 час назад

Удивительно, но факт.

В матче второго тура чемпионата Сингапура клуб «Церес» дома уничтожил «Тампинс Роверс» – 5:0. Все мячи оказались космическими, чему удивились даже игроки команды победителей. Парни из «Цереса» разыгрывали шикарные комбинации, достойные Лиги чемпионов.

Защита «Тампинс Роверс» получала удовольствие и не мешала соперникам творить красоту.

  • «Тампинс Роверс» – действующий чемпион Сингапура.

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