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«Я прошел через ад». Наследник Пеле из Ганы, про которого ты никогда не слышал
Нии Лэмпти играл круче Алессандро Дель Пьеро.
«Если жизнь не дала тебе все, что хотел, просто радуйся тому, что живешь», – такие слова написаны на стене кабинета Нии Лэмпти. Это предложение лаконично описывает путь бывшего футболиста, который после завершения карьеры построил в родной Гане школу на 400 учеников.
В детстве Нии не знал родительской любви и заботы. Мама била за любые проступки, отец-алкоголик тушил о мальчика сигареты – следы такого воспитания остались на теле до сих пор. Иногда, чтобы не ночевать дома, Нии спал на улице под машинами или пробирался в киоски. Парень практически не ходил в школу и спасение находил в футболе. Глава семьи узнал, что сын делает успехи в спорте, и ухватился за потенциальную возможность разбогатеть на отпрыске. Недопапа приходил на матчи и, не обращая внимания на тренера, орал возле боковой на младшего.
Нии было восемь, когда родители развелись. Мать ушла к другому, отец привел новую мадам. «Я стал большой проблемой для мачехи. Новая жена отца не хотел воспитывать чужого сына», – вспоминает Лэмпти. Паренька тупо выставили из дома, но к счастью подвернулась возможность жить в расположении мусульманского футбольного клуба «Калум Старс». Условие выдвигали всего одно: сменить христианство на ислам. «Однажды я молился в мечети, и тут ворвался папа. Произошла драка», – рассказывает Нии.
Вырваться из тьмы помог футбол: в 1989-м Лэмпти поехал в Шотландию на чемпионат мира до 16 лет. Гана не вышла из группы, но 14-летний Нии удостоился похвалы от легенды. В последней игре Лэмпти получил награду лучшего игрока матча от Пеле. Бразилец заявил, что Нии – его истинный преемник. Как признался сам Лэмпти, в дальнейшем такой ярлык ему не раз помешал: «В каждом клубе ожидали, что я буду играть как Пеле».
Во время турнира парнем заинтересовались «Рейнджерс», «Васко да Гама» и «Андерлехт». Нии выбрал бельгийцев: там играл капитан сборной Нигерии Стивен Кеши. Футбольная ассоциация Ганы хотела удержать талантливых парней на родине, поэтому у молодых игроков забрали паспорта. Авантюриста Лэмпти это не остановило: «Я никому ничего не говорил, даже родителям. Взял все деньги и пошел на автобусный вокзал».
Нии уломал одного из таксистов на сомнительное путешествие из Ганы в Нигерию. За призовые с мундиаля водитель сделал вид, что Лэмпти его ребенок, и незаконно перевез подростка через три границы. На пунктах контроля Нии притворялся спящим или прятался за водительским сиденьем. Через 24 часа страха Лэмпти встретился с агентом Кеши и получил от него поддельный паспорт. По новым документам Нии стал сыном защитника «Андерлехта», с которым разговаривал только по телефону.
В Бельгии не поверили, что парень – тот, за кого себя выдает. Чтобы узнать правду, в клубе устроили внеплановую тренировку с ребятами постарше. Посмотреть пришли все, даже президент брюссельцев. После пары касаний сомнения отпали: Лэмпти настоящий. Контракт подписали на пять лет, и в 1990 году Нии стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Бельгии. В том же сезоне Лэмпти помог «Андерлехту» дойти до четвертьфинала Кубка УЕФА и даже забил «Роме». Бельгийцы благодарили Кеши за африканского феномена, а сам Нии не уставал говорить спасибо Стивену: «Кеши был для меня всем. Он помогал мне освоиться в городе, перед каждым матчем давал советы. Уверен, без него я бы не выжил».
Летом 91-го сборная Ганы выиграла чемпионат мира до 17 лет, а Лэмпти забил половину мячей команды. На турнире бегали такие парни, как Алессандро Дель Пьеро и Хуан Себастьян Верон, но «Золотой мяч» забрал Нии. В следующем году игрок присоединился к национальной сборной и продолжил успешно выступать на международной арене: «черные звезды» дошли до финала Кубка африканских наций и взяли бронзу на Олимпиаде в Барселоне. Крутая игра за сборную и «Андерлехт» привели к трансферу в ПСВ. Команда из Эйндховена подписала 19-летнего ганца на замену Ромарио, который отправился в «Барселону». Лэмпти превзошел все ожидания и в сезоне-1993/94 стал лучшим бомбардиром клуба.
С этого момента карьера Нии покатилась ко дну. После успешного сезона в ПСВ Лэмпти нелогично перешел в «Астон Виллу». Футболист всецело доверял агенту. Попав в Европу, парень подписал личный контракт с Антонио Кальендо – представителем Роберто Баджо и Карлоса Дунги. Кальендо воспользовался необразованностью клиента (Лэмпти не умел писать и читать) и фактически превратил юнца в раба.
Агент забирал 25 процентов от суммы каждого трансфера и не отдавал игроку подъемные. «Я даже не знал, что имею право на бонусные выплаты от подписания контракта с клубом. Тренер «Астон Виллы» Рон Аткинсон рассказал мне об этом и отдал деньги прямо в офисе. Агент остался недоволен. Я был недостаточно образован, поэтому меня часто обманывали», – жаловался Лэмпти.
За сезон в «Астон Вилле» Нии сыграл всего 10 матчей, но хорошо сработался с Аткинсоном. Следующий сезон коуч начал в «Ковентри», Лэмпти отправился туда же. Нии окончательно распрощался с мечтами о великой карьере в 1997-м. Из-за редкой формы заболевания легких умер его сын Диего, а отец, с которым Лэмпти пытался помириться, скончался от алкогольной зависимости. Через несколько лет не стало и дочери Лизы: у нее также возникли проблемы с легкими.
Нии завершил карьеру в 33 года, поиграв в десятке посредственных команд на четырех континентах. «Если бы не давление людей, возможно, я играл бы в «Реале». Пеле говорил, что я должен повторить его успех, но этого не случилось. Мне нужно смириться с этим», – сожалеет Лэмпти.
Закончив с футболом, бывший игрок построил в Гане футбольную академию и школу, где работала его жена Нии. До тех пор, пока Лэмпти не узнал про измену. Оказывается, он воспитывал троих чужих детей. После 20 лет брака пара развелась, но сейчас у Нии все в порядке на личном фронте: в прошлом августе новая спутница родила ему второго ребенка. «Я прошел через ад, но сейчас наслаждаюсь жизнью и забочусь о семье. Все окей», – уверяет Лэмпти. Нии изрядно потрепало, но теперь он еще больше ценит жизнь: цитата в кабинете это подтверждает.
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