«Я прошел через ад». Наследник Пеле из Ганы, про которого ты никогда не слышал

«Если жизнь не дала тебе все, что хотел, просто радуйся тому, что живешь», – такие слова написаны на стене кабинета Нии Лэмпти. Это предложение лаконично описывает путь бывшего футболиста, который после завершения карьеры построил в родной Гане школу на 400 учеников.

В детстве Нии не знал родительской любви и заботы. Мама била за любые проступки, отец-алкоголик тушил о мальчика сигареты – следы такого воспитания остались на теле до сих пор. Иногда, чтобы не ночевать дома, Нии спал на улице под машинами или пробирался в киоски. Парень практически не ходил в школу и спасение находил в футболе. Глава семьи узнал, что сын делает успехи в спорте, и ухватился за потенциальную возможность разбогатеть на отпрыске. Недопапа приходил на матчи и, не обращая внимания на тренера, орал возле боковой на младшего.

Нии было восемь, когда родители развелись. Мать ушла к другому, отец привел новую мадам. «Я стал большой проблемой для мачехи. Новая жена отца не хотел воспитывать чужого сына», – вспоминает Лэмпти. Паренька тупо выставили из дома, но к счастью подвернулась возможность жить в расположении мусульманского футбольного клуба «Калум Старс». Условие выдвигали всего одно: сменить христианство на ислам. «Однажды я молился в мечети, и тут ворвался папа. Произошла драка», – рассказывает Нии.

Вырваться из тьмы помог футбол: в 1989-м Лэмпти поехал в Шотландию на чемпионат мира до 16 лет. Гана не вышла из группы, но 14-летний Нии удостоился похвалы от легенды. В последней игре Лэмпти получил награду лучшего игрока матча от Пеле. Бразилец заявил, что Нии – его истинный преемник. Как признался сам Лэмпти, в дальнейшем такой ярлык ему не раз помешал: «В каждом клубе ожидали, что я буду играть как Пеле».

Во время турнира парнем заинтересовались «Рейнджерс», «Васко да Гама» и «Андерлехт». Нии выбрал бельгийцев: там играл капитан сборной Нигерии Стивен Кеши. Футбольная ассоциация Ганы хотела удержать талантливых парней на родине, поэтому у молодых игроков забрали паспорта. Авантюриста Лэмпти это не остановило: «Я никому ничего не говорил, даже родителям. Взял все деньги и пошел на автобусный вокзал».

Нии уломал одного из таксистов на сомнительное путешествие из Ганы в Нигерию. За призовые с мундиаля водитель сделал вид, что Лэмпти его ребенок, и незаконно перевез подростка через три границы. На пунктах контроля Нии притворялся спящим или прятался за водительским сиденьем. Через 24 часа страха Лэмпти встретился с агентом Кеши и получил от него поддельный паспорт. По новым документам Нии стал сыном защитника «Андерлехта», с которым разговаривал только по телефону.

В Бельгии не поверили, что парень – тот, за кого себя выдает. Чтобы узнать правду, в клубе устроили внеплановую тренировку с ребятами постарше. Посмотреть пришли все, даже президент брюссельцев. После пары касаний сомнения отпали: Лэмпти настоящий. Контракт подписали на пять лет, и в 1990 году Нии стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Бельгии. В том же сезоне Лэмпти помог «Андерлехту» дойти до четвертьфинала Кубка УЕФА и даже забил «Роме». Бельгийцы благодарили Кеши за африканского феномена, а сам Нии не уставал говорить спасибо Стивену: «Кеши был для меня всем. Он помогал мне освоиться в городе, перед каждым матчем давал советы. Уверен, без него я бы не выжил».

Летом 91-го сборная Ганы выиграла чемпионат мира до 17 лет, а Лэмпти забил половину мячей команды. На турнире бегали такие парни, как Алессандро Дель Пьеро и Хуан Себастьян Верон, но «Золотой мяч» забрал Нии. В следующем году игрок присоединился к национальной сборной и продолжил успешно выступать на международной арене: «черные звезды» дошли до финала Кубка африканских наций и взяли бронзу на Олимпиаде в Барселоне. Крутая игра за сборную и «Андерлехт» привели к трансферу в ПСВ. Команда из Эйндховена подписала 19-летнего ганца на замену Ромарио, который отправился в «Барселону». Лэмпти превзошел все ожидания и в сезоне-1993/94 стал лучшим бомбардиром клуба.

С этого момента карьера Нии покатилась ко дну. После успешного сезона в ПСВ Лэмпти нелогично перешел в «Астон Виллу». Футболист всецело доверял агенту. Попав в Европу, парень подписал личный контракт с Антонио Кальендо – представителем Роберто Баджо и Карлоса Дунги. Кальендо воспользовался необразованностью клиента (Лэмпти не умел писать и читать) и фактически превратил юнца в раба.

Агент забирал 25 процентов от суммы каждого трансфера и не отдавал игроку подъемные. «Я даже не знал, что имею право на бонусные выплаты от подписания контракта с клубом. Тренер «Астон Виллы» Рон Аткинсон рассказал мне об этом и отдал деньги прямо в офисе. Агент остался недоволен. Я был недостаточно образован, поэтому меня часто обманывали», – жаловался Лэмпти.

За сезон в «Астон Вилле» Нии сыграл всего 10 матчей, но хорошо сработался с Аткинсоном. Следующий сезон коуч начал в «Ковентри», Лэмпти отправился туда же. Нии окончательно распрощался с мечтами о великой карьере в 1997-м. Из-за редкой формы заболевания легких умер его сын Диего, а отец, с которым Лэмпти пытался помириться, скончался от алкогольной зависимости. Через несколько лет не стало и дочери Лизы: у нее также возникли проблемы с легкими.

Нии завершил карьеру в 33 года, поиграв в десятке посредственных команд на четырех континентах. «Если бы не давление людей, возможно, я играл бы в «Реале». Пеле говорил, что я должен повторить его успех, но этого не случилось. Мне нужно смириться с этим», – сожалеет Лэмпти.

Закончив с футболом, бывший игрок построил в Гане футбольную академию и школу, где работала его жена Нии. До тех пор, пока Лэмпти не узнал про измену. Оказывается, он воспитывал троих чужих детей. После 20 лет брака пара развелась, но сейчас у Нии все в порядке на личном фронте: в прошлом августе новая спутница родила ему второго ребенка. «Я прошел через ад, но сейчас наслаждаюсь жизнью и забочусь о семье. Все окей», – уверяет Лэмпти. Нии изрядно потрепало, но теперь он еще больше ценит жизнь: цитата в кабинете это подтверждает.

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