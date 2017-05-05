Бетман. Жозе Моуринью не уступит Арсену Венгеру и еще 4 ставки, которые позволят шиковать

Италия. «Ювентус» – «Торино» (6 мая, 21:45 мск)

Ставка: триумф хозяев с форой –1 за 1,78

Дальновидная и безупречная ставка, исход которой предсказуемее, чем финал «Анны Карениной». Если «Юве» возьмет три очка в дерби, а «Рома» не победит в гостях «Милан», то вопрос по скудетто официально закроется. В таких ситуациях Макс Аллегри хладнокровно душит соперника и перешагивает через труп.

У гостей реально ноль шансов, ведь «Торино» болтается в середине таблицы, как йо-йо в руках корявого ребенка. «Быкам» нужно просто доиграть сезон и разъехаться: кому-то в отпуск, а кому-то (Белотти) на трансферный рынок.

Конечно, «горожане» сделают вид, что матч с «Юве» важен и все такое, но на самом деле «Торино» будет напрягаться даже меньше, чем люди, которые ежегодно рисуют разметку на российских дорогах.

«Синьора» выиграет – это однозначно. По счету есть вопросы, но нет риска: если Аллегри вынесет соседей, гарантирован как минимум возврат.

Испания. «Барселона» – «Вильярреал» (6 мая, 19:30)

Ставка: победа «Вильярреала» с форой +2,5 за 1,77

Ставка: гол гостей за 1,65

Букмекеры отнеслись к «субмарине» брезгливее, чем ценители зернового кофе – к растворимому «3-в-1». По мнению контор, «Вильярреалу» вообще лучше не выезжать из своей деревни – так будет банально безопаснее.

На самом деле, «подлодка» кусает лидеров, словно мангуст – кобру: команда Дениса Черышева дважды грохнула «Атлетико» (3:0 и 1:0), на равных боролась с «Реалом» (ничья и минимальное поражение) и сдержала «Барсу» в первом круге (1:1, пусть и с судейским скандалом).

Мотивация у «Вильярреала» тоже имеется: если расслабиться, можно выпасть из зоны ЛЕ.

Короче, здесь нужно пользоваться недооценкой андердога. Вариантов два: либо швырять деньги на гол «субмарины» (пять побед в последних шести матчах), либо брать комфортную фору и молиться, чтобы у MSN не проснулся инстинкт хищника. В теории можно взять обе ставки и неплохо подняться с этих одинаров.

Англия. «Арсенал» – «МЮ» (7 мая, 18:00)

Ставка: непоражение «дьяволов» за 1,87

Так вышло, что этим клубам уже плевать на АПЛ: хозяева озабочены финалом Кубка Англии и продлением контрактов с лидерами, а гости думают, как попасть в ЛЧ через ЛЕ, забивая в среднем по голу за матч.

Драка Венгера и Моура отменяется – они поведут себя так, словно встретились в театре, а не в ринге. Точно такой же будет тактика обеих команд: главное – не облажаться и не запустить новую волну критики в медиа.

Самый вероятный исход – унылая ничья (например, 1:1), но есть вариант пожелезнее. «МЮ» не сдаст эту игру по двум важным причинам:

Манкунианцы в принципе не очень часто проигрывают (в последних 25 матчах такого не было) и вряд ли согласны прервать серию на «Эмирейтс».

У «МЮ» чуть больше мотивации для победы: если «Арсенал» уже забыл про гимн ЛЧ, то «дьяволы» могут набрать три очка, перегнать «Ливерпуль», ворваться в четверку и без нервов доиграть Лигу Европы.

Россия. «Урал» – «Крылья Советов» (8 мая, 14:30)

Ставка: победа хозяев с нулевой форой за 1,76

Клуб из Екатеринбурга изгадил отличную весну четырьмя поражениями подряд. Эта печальная серия лишила «Урал» Кубка России и отбросила на 12-е место – ниже только стыки.

Матч с «Крыльями» – замечательная возможность извиниться перед болельщиками за отданный трофей и за цирк в предыдущем туре с «Тереком». Дополнительный стимул – фигура тренера самарцев Вадима Скрипченко, сбежавшего из «Урала» по ходу сезона.

«Футбольный бог наказывает его за предательство», – так про бывшего коуча сказал бескомпромиссный президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. Он прав: этой весной у Скрипченко одна победа, четыре ничьих, четыре поражения и койка в подвале таблицы.

Скорее всего, «Крылья» будут жестоко оборваны – «Урал» постарается, чтобы несчастные самарцы из буфера стыковых матчей рухнули в зону прямого вылета.

А еще в России:

Намечается очень хороший экспресс. Два претендента на Лигу Европы («Краснодар» и «Ростов») тестируют лузеров («Оренбург» и «Арсенал») на профпригодность. В принципе, там и там можно хватать победы фаворитов с форой 0 – тогда итоговый коэффициент будет в районе двух. В худшем случае – возврат, а вот краха точно не будет: глупо терять еврокубки в матче с морскими геологами, которых так манит дно РФПЛ.

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