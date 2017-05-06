Усэйн Болт: «Хочу войти в топ-50 футболистов мира и забивать по 20 мячей за сезон»

«Я хочу стать одним из 50 лучших футболистов, если у меня будет возможность играть регулярно. Хочу быть нападающим, который забивает минимум 20 голов за сезон.

Я люблю этот вид спорта, и такая мысль была у меня уже давно. В последние несколько месяцев я разговаривал с клубами, и были возможности, но пока что ничего конкретного. Посмотрим, что будет.

Футбол с физической точки зрения очень сложный вид спорта, и я уже немолод, но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре», – цитирует Болта Рunchng.com.

Восьмикратный олимпийский чемпион неоднократно заявлял, что начнет футбольную карьеру в «Манчестер Юнайтед».

В 2016 году Болт провел несколько тренировок с дортмундской «Боруссией».

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