Пати-киллер. Почему вундеркинду «Монако» нужно ехать в Англию

Пересмотр трансферной политики два года назад оздоровил «Монако». Клуб Рыболовлева больше не швыряется деньгами, как в 2013-м, когда ненасытному «Порту» перепало 70 миллионов евро за Моутинью и Хамеса. Монегаски сделали ставку на клубную академию и теперь взрывают рынок сами: продажи Марсьяля, Кондогбиа, Курзава, Абденнура и Карраско за последние два года пополнили казну на 170 миллионов евро. Как минимум две трети от этой суммы монегаски выручат в новое трансферное окно от продажи Мбаппе.

У 18-летнего Килиана ушло меньше года на крутой прорыв в карьере. Леонарду Жардим использовал его в качестве сверла с победитовой напайкой в мощнейшем перфораторе португальской сборки. «Монако» забурился в полуфинал Лиги чемпионов и впервые за 17 лет близок к титулу чемпиона Франции. Плодовитость вундеркинда воспаляет воображение. В среднем Мбаппе забивает каждую 81,2 минуты, особенно накрутив количество нулей в трансферной стоимости в плей-офф Лиги чемпионов, где забил этой весной пять мячей. На один больше, чем Гарет Бэйл за три года в «Реале».

Монегаски стремятся получить максимальную выгоду: летом 2016 года они отмахнулись от предложения «Сити» в 38 миллионов евро, как от жалкой подачки, а в январе 2017-го согласились продать «МЮ» за вдвое большую сумму лишь одну ногу нападающего. Промадридская Marca утверждает, что Зидан уже убедил Мбаппе перейти в «Реал» – осталось лишь найти место в крохотном княжестве, куда грузовики Переса вывалят огромную кучу денег. Счастлив и философ Килиан: «Нужно лететь на Луну. Если сорвешься с нее, то упадешь на облака». Первое впечатление – слова взрослого мужчины. Однако пока что за ними скрыт всего лишь юношеский максимализм.

После поражения в первой игре против «Ювентуса» Мбаппе признал, что ему и команде не хватило опыта. Но опыта французу не хватит и в «Реале», в котором Зидан четко разграничил команду на основу и тех, кто играет в проходных матчах. Игроки уровня Хамеса, Иско и Мораты месяцами ждут благосклонности от тренера – каким бы талантливым ни был Мбаппе, ему никто не выпишет абонемент на регулярную совместную практику с Роналду. У молодого нападающего не будет времени на раскачку, конкуренты ощетинятся, а журналисты рассмотрят каждую ошибку в микроскоп и обязательно назовут игрока пустышкой.

20 лет назад похожим образом ошибся Тьерри Анри, с которым часто сравнивают Килиана. Итальянские защитники быстро взяли форварда в оборот, а перевод на фланг погрузил его в еще большее уныние. Мбаппе важно развиваться и иметь регулярную практику – для этого ему идеально подойдет английский чемпионат. Вариант с «Арсеналом», в котором вторую жизнь получил Анри, исключается сразу по нескольким причинам. Полгода назад Венгер приезжал к Мбаппе домой, но после того как Арсен превратил клуб в болото, он может хоть год ночевать у нападающего на крыльце – Килиан к нему не поедет. К тому же «Арсенал» почти наверняка не потянет трансфер свыше 100 миллионов евро.

У «Манчестер Юнайтед» после травмы Ибрагимовича, намылившегося в MLS, образовалась вакансия центрфорварда. Руни совсем размагнитился и, скорее всего, махнет в Китай. Импульсивный Рэшфорд впечатляет позиционной игрой и финтами, но молодой нападающий никак не избавится от страха вратарей: у Маркуса огромные проблемы с завершающим ударом. Марсьяль после переезда в Манчестер загулял, что срикошетило по нему травмами, к тому же Моуринью видит в нем исключительно флангового игрока. Мбаппе идеально подошел бы «Юнайтед» на роль нового Ван Нистелроя: из 24 мячей в этом сезоне 22 он забил из пределов штрафной. Единственная проблема для «МЮ» в его приобретении заключается в тренере – Особенный привык работать со сформировавшимися игроками.

Антонио Конте устал воевать с Диего Костой. Тренер «Челси» может сколько угодно осыпать алчного игрока комплиментами, но нападающему нужно найти замену. В ротации у Конте только Батшуайи, которому итальянец не доверяет, и даже если Коста устоит перед китайскими миллионами, для Лиги чемпионов «Челси» нужна большая глубина состава. Реактивный Мбаппе отлично двигает фронт атаки, комфортно чувствует себя на фланге – Конте обожает таких универсалов.

Другой вариант для нападающего – «Манчестер Сити». Перфекционист Гвардиола всегда стремится все улучшать и обожает возиться с молодежью, которая ловит каждое его слово и растет. Покорить АПЛ с первого захода у тренера не вышло, и ему нужно мощное стенобитное оружие для нового штурма. Приход Жезуса оптимизировал возможности Агуэро, а с Мбаппе атака «Сити» станет ртутной – от этого трио уже пробегает холодок по спине.

«Реал» манит королевской породой и возможностью поиграть вместе с кумиром детства, но вряд ли сейчас сделает счастливее самого молодого дебютанта сборной Франции с 1955 года. Кантона, Анелька и Анри доказали, что Англия – лучший полигон для роста. В 18 лет Килиану чрезвычайно важно проявить рассудительность и сделать правильный шаг, чтобы не оказаться по ту сторону Луны.

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