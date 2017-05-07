100-й гол MSN, победа «Реала», «Юве» еще не чемпион и другие хайлайты дня

Германия

Мюнхенцы элементарно победили аутсайдера

«Баварии» после оформления чемпионства еще и не везет – кроме Нойера выбыл и второй вратарь Ульрайх, так что матч с «Дармштадтом» начал третий кипер Штарке. Анчелотти выбрал для игры с аутсайдером невысоких опорников (Киммих-Саншиш), зато надеялся на резвый старт. Голкипер Эссер вытащил два удара в начале, но с тычком Берната из вратарской сделать ничего не смог.

Мюнхенцы проводили обычную встречу с обычным соперником по Бундеслиге – контролировали мяч, иногда взрывались, иногда тухли, били по воротам и пропускали удары разной степени опасности. Так первый выстрел Платта отразил Штарке, а второй не пустил в сетку лайнсмен с поднятым флагом. Роберт Левандовский регулярно ел передачи от партнеров, но так и не отпраздновал рождение дочери на поле. 1:0 – скромная победа «Баварии», опустившая «Дармштадт» во вторую Бундеслигу.

Ройс и Обамеянг приблизили «Боруссию» к ЛЧ

«Дортмунд» и «Хоффенхайм» боролись за третье место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Первым двинули «шмели» – Марко Ройс выпрыгнул на мяч и закатил его в сетку на четвертой минуте. «Боруссия» должна была казнить соперника пенальти за игру рукой, но Обамеянг не забил с точки. Это уже третий промах из четырех 11-метровых – габонец пока действует так, словно он форвард сборной Англии на ЧМ. «Хоффенхайм» совсем приуныл и не феерил в нападении, но после перерыва проснулся дальним ударом от Демирбая.

На «Сигнал Идуна Парке» было много борьбы, одних желтых карточек набралось шесть штук. Обамеянг прикончил гостей после удара в штангу, «Боруссия» немного поволновалась после пропущенного пенальти, но довела матч до победы. 2:1 – «Дортмунд» выиграл важную встречу за место в основном этапе Лиги чемпионов.

«Лейпциг» попал в группу Лиги чемпионов

Главный таран сенсации Бундеслиги Тимо Вернер открыл счет на 11-й минуте. Пожалуй, лучший немецкий форвард забил головой и почти закрепил за собой место в сборной на Кубке конфедераций. А на старте второго тайма защита и голкипер «Герты» за минуту организовали два таких привоза, в которых что-то странное разглядел бы даже Андрей Будогосский. За 60 секунд сначала Поульсен не попал в створ после подарка обороны, а потом выкатил на пустые ворота Вернеру.

Берлинцы закинули мяч в чужие ворота рикошетом от защитника «РБ» Хедиры, но получили в свои еще два от Дэви Зельке. Молодой форвард выдал два спринта, из которых родился волшебный дубль по легкости сравнимый с грацией Златана. 4:1 – «Лейпциг» точно попал в тройку немецкого чемпионата и сыграет в группе Лиги чемпионов.

А еще в Германии:

«Байер» не выиграл у предпоследней команды Бундеслиги «Ингольштадта» – 1:1. Тайфун Коркут не набирает очки в пятой встрече подряд и уже опустил «Леверкузен» на 12-е место.

Марио Гомес выдал вечер из 1+1 во Франкфурте, а его «Вольфсбург» выиграл – 2:0. Слухи о трансфере в «Баварию» становятся все более реальными.

Англия

«Манчестер Сити» положил пятерку в ворота «Пэлас»

«Кристал Пэлас» еще может вылететь из АПЛ, поэтому расслабленность на старте матча с «Сити» откровенно удивляла. Давид Сильва набежал на неудачный вынос Келли уже на второй минуте и вонзил в сетку 50-й мяч за «Сити». За первые 20 минут британский клуб довел уровень владения до 74%, а точность передач – до 95%. «Пэлас» еще мужественно держался и пропустил только после перерыва. Компани провел пятый матч подряд (достижение для капитана) и точно послал мяч в ворота.

Де Брёйне понравился его ассист, но больше понравилось забивать – 3:0 к часу игры смотрелось логичным итогом. На последних секундах «Ман Сити» обглодал тело «Пэлас» и занес в сетку еще два гола. 5:0 – Гвардиола вспомнил победу лондонцев над «Арсеналом» и заявил, что заколотить этой команде пять мячей очень хорошо.

А еще в Англии:

«Эвертон» неожиданно пропустил от «Суонси» и ничего не забил – 0:1. С 2006 года «ириски» не уходили без мяча в трех матчах подряд. Команда Рональда Кумана развалилась под конец сезона, хотя седьмое место от нее уже не уйдет.

«Лестер» спокойно задавил «Уотфорд» – 3:0. Джейми Варди на 90-й минуте отдал голевой пас на Марка Олбрайтона и стал лучшим футболистом «лис» в истории по системе гол+пас (60 очков).

За 72 дня без Раньери «Лестер» набрал 22 очка. За весь остальной сезон команда получила 21 очко.

Тренер Марку Силва из «Халла» впервые проиграл на домашнем стадионе – 0:2, уже вылетевший «Сандерленд» защекотал «тигров». Последний раз португальский коуч уступал при своих фанатах еще в 2014-м, когда работал с «Эшторилом».

Испания

«Реал» высек аутсайдера Примеры

Зидан выставил на выездную битву с «Гранадой» второй состав – ответка с «Атлетико» в ЛЧ важнее. Оказалось, что команда Тони Адамса еще смешнее, чем ее тренер. Сначала хозяева затащили первый гол Хамеса, к 10-й минуте второй (так быстро в Примере делали дубль только в 1994-м). Английский коуч, обещавший надрать задницы игрокам и победить в семи матчах, сделал замену на 18-й минуте и пропустил третий мяч на 30-й.

Мората сделал еще один дубль на 35-й и успокоил «Реал». Мадридцы перешли на энергосберегающий режим, пару раз припугнули «Гранаду» и побегали перед игрой с «индейцами». 4:0 – спокойная победа «бланкос» без лишних затрат.

А еще:

100 гол MSN принес «Барсе» три очка на «Камп Ноу»

Каталонцы вышли в боевом составе на игру с «Вильярреалом». После героического Класико ей нужны очки во всех оставшихся встречах. В середине первой половины Неймар подставил ногу под удар Месси и открыл счет. Лео вновь открылся в зоне Мусаккьо, за которого борется «Милан», и пробил чуть правее штанги – разгром «Вильярреала» был все ближе. Но в ответной атаке «субмарина» отыгралась – Бакамбю убежал от Пике и расстрелял Тер Штегена. За остаток тайма Месси создал момент для Пике, посмотрел на промах Неймара, а когда надоело, забил сам.

После перерыва «Барса» придавила соперника сильнее, нажимала на все кнопки и в итоге закатила еще два мяча в сетку – Суарес нашел щелочку с острого угла, а Месси поразил ворота с пенальти. 4:1 – еще один повод для хейтеров Примеры ткнуть фанатов носом. Лидер чемпионата без труда разобрал пятую команду в таблице, и такое происходит регулярно.

А еще:

А еще в Испании:

«Атлетико» мучился с «Эйбаром», выдавил из себя гол Сауля и зачем-то удалил Диего Година – 1:0, третье место Симеоне почти обеспечил.

«Лас-Пальмас» расслабился в конце сезона и подарил три очка «Спортингу», борющемуся за выживание – 1:0. Хихонцы в трех очках от спасительного 17-го места, но у «Леганеса» матч в запасе.

Италия

«Ювентус» дома потерял очки после 33 побед подряд

«Юве» мог стать чемпионом при победе в туринском дерби, но параллельно готовился к полуфиналу с «Монако». На матч Серии А вышел полуторный состав – Аллегри оставил в запасе Бардзальи, Кьеллини, Буффона и Игуаина, чтобы посвежее подойти к игре с монегасками. «Торино» выстоял в первые 15 минут («Ювентус» особенно активен на старте), но так и не активировал Белотти – главный форвард «быков» оставался без мяча из-за мощи средней линии «Юве».

Хозяева отправились на перерыв при разнице ударов в створ 3:0, а пропустили на 55-й минуте в свои ворота. Адем Льяич не жег в «Роме» и «Интере», но со стандартов все еще кладет, как бог. Наращивание оборотов «Юве» привело к удалению у «Торино», а выход Игуаина сделал жизнь защиты совсем невыносимой. Гости честно держались до финальных минут, но пропустили от Гонсало на 92-й.

1:1 – ничья, которая откладывает праздник «бьянконери». «Быки» прервали победную серию «Ювентуса» – дома «зебры» не теряли очков с сентября 2015-го, 33 матча подряд, в истории лиг топ-5 больше (39) было только у «Барселоны» 50-х.

А еще в Италии:

«Наполи» перекусил глотку «Кальяри» и закинул трешку клубу Бруну Алвеша – 3:1. Главной звезде «партенопеи» Дрису Мертенсу в этот день исполнилось 30 лет, и он забил 30-й мяч во всех турнирах.

А еще во Франции:

«ПСЖ» еще верит в шанс на чемпионство, поэтому громит всех, кого увидит. Первой досталось «Бастии»: без Ди Марии и Мотты парижане зашвырнули в ворота пять мячей и не поморщились – 5:0. Второй гол вышел особенно мерзким – Верратти запулил его в момент, когда чужой голкипер помогал поломавшемуся у ворот Матюиди.

«Монако» тоже несется к титулу – 3:0 в матче с «Нанси», причем не забил ни Фалькао, ни Мбаппе. Для первого чемпионства с 2000 года осталось набрать три очка в трех оставшихся играх.

А еще на Украине:

Донецкий «Шахтер» в 10-й раз выиграл чемпионат. Это первый титул тренера Паулу Фонсеки, а в следующем матче ему нужно завоевать второй – в финале Кубка против киевского «Динамо».

А еще в Турции:

«Галатасарай» в очередной раз получил зрительский бан, поэтому фанаты не увидели мощнейшую пушку Уэсли Снейдера. Голкипер стоял в том же углу, но заметил мяч только в сетке.

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