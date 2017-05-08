Поражение «МЮ» в Лондоне, дубль Эдина Джеко и другие майские гуляния

Англия

Венгер впервые обыграл Моуринью за 13 матчей

Стартовым составом без Погба и Рэшфорда и с защитником-дебютантом Туанзебе тренер «Манчестер Юнайтед» предельно четко дал понять – для него теперь существует только Лига Европы. Победа в этом еврокубке гарантирует путевку в Лигу чемпионов, поэтому Моуринью не ставил задачу убиваться на «Эмирейтс».

Манкунианцы удачно оборонялись в первом тайме, если не считать нереализованного выхода Рэмси один на один с Де Хеа. После перерыва команды продолжили толкотню в середине поля и все могло закончиться нулевкой, если бы не шальной дальний удар Джаки. Мяч рикошетом от Эрреры вонзился под перекладину ворот «МЮ».

После того как Уэлбек замкнул навес с правого фланга через три минуты после первого гола, можно было расходиться. За оставшиеся полчаса игроки «МЮ» даже не попытались спасти матч. Руни бесполезно крутился в середине поля, Мхитарян стоял, а Мата настраивался на «Сельту». «МЮ» проиграл со счетом 0:2, прервал серию из 25 матчей без поражений и безнадежно отстал от «Манчестер Сити» на четыре очка.

Гранит науки. Как Моуринью сливает чемпионат

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Данни Уэлбек – второй игрок после Робина Ван Перси, поразивший ворота «Арсенала» в футболке «Юнайтед», и наоборот.

«Ливерпуль» никак не освятит «Саутгемптон»

«Святые» подтвердили статус очень неудобного соперника для «красных» и Юргена Клоппа, который ни разу не выиграл у этой команды в четырех матчах. «Ливерпуль» нанес 17 ударов (8 в створ) по воротам вратаря сборной Англии Форстера, но Коутиньо, Джан и Фирмино не реализовали выгодные моменты. В середине второго тайма «Энфилд» взревел – судья назначил пенальти за неочевидное падение Ориджи в штрафной «Сотона». Бить вызвался Милнер, но Форстер угадал направление удара и вырвал ничью (0:0). «Манчестер Сити» теперь отстает от «красных» на одно очко и имеет игру в запасе.

А еще:

Милнер не реализовал пенальти в АПЛ впервые с ноября 2009 года, когда не забил в составе «Астон Виллы» в ворота «Болтона».

«Ливерпуль» нанес 31 удар по воротам «Саутгемптона» в двух матчах этого сезона и ни разу не забил.

Испания

«Валенсия» взгрела «Осасуну»

После того как «летучих мышей» возглавил Воро, команда зверствует на «Месталье», выиграв 62,5% матчей. Худшей команде чемпионата «Валенсия» отгрузила четыре мяча. Дубль на счету центрального защитника Гарая, а Дзадза, контракт которого будет выкуплен у «Ювентуса», впервые в карьере забил и сделал ассист в одном матче.

А еще:

Гарай стал третьим защитником, сделавшим дубль в этом сезоне, после Пике и Рамоса.

А еще в Испании:

«Эспаньол» отоварил на выезде «Депортиво» (2:1), а один из мячей провел Жерар Морено, который вышел в лидеры сезона по голам из-за пределов штрафной (13).

«Алавес» переиграл «Атлетик» (1:0) и продлил беспроигрышную серию в баскском дерби до четырех матчей.

Италия

«Рома» сокрушила «Милан»

Римляне были совершенно не похожи на бесхарактерную команду, которая проиграла «Лацио» на прошлой неделе. «Рома» образцово отыграла на контратаках и продлила серию «Милана» без побед до четырех матчей. Дубль на счету Джеко, который задал ритм матчу, открыв счет ударом с линии штрафной в девятку на восьмой минуте. В середине первого тайма босниец забил ударом головой после подачи углового и миланцы совсем сникли. Эдин покорил отметку в 27 мячей в чемпионате за один сезон, повторив достижение форварда «Ромы» Энрике Гуайты в сезоне-1934/35.

В середине второго тайма надежду «Сан-Сиро» подарил Пашалич, красиво нырнувший на мяч после навеса с углового. Правда, всего на три минуты – бывший игрок «Милана» Эль-Шаарави прошил Доннарумму ударом с линии штрафной. Добил «россонери» Де Росси, который реализовал пенальти за фол Палетты на Салахе (4:1).

А еще:

«Рома» впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на выезде в Серии А.

«Милан» не пропускал от «волков» четыре мяча на своем поле с 1935 года.

«Лацио» сыграл в хоккей с «Сампдорией»

Римляне отгрузили соперникам семь мячей и пропустили три в ответ – столь же урожайный матч в Серии А в этом столетии выдавали только «Парма» и «Ливорно» в мае 2005 года (6:4). Кейта дал старт этому безумному марафону уже на второй минуте, а закольцевал перестрелку Квальярелла на 90-й. Команде Симоне Индзаги здорово помог словацкий защитник гостей Шкриниар, удаленный за фол на Иммобиле в штрафной уже на 18-й минуте.

А еще:

«Лацио» во второй раз в сезоне забил пять мячей в первом тайме.

А еще в Италии:

Зимой «Интер» выиграл девять матчей подряд, а теперь попал в яму – семь игр без побед. В этом туре миланцы влетели на выезде «Дженоа», пропустив единственный мяч от бывшего нападающего Пандева.

Германия

«Гамбург» с «Майнцем» решали, кому вылетать из Бундеслиги, но отложили вопрос до конца чемпионата – 0:0. За два тура до конца турнира у команд по 34 очка, но у «Майнца» лучше разница мячей. «Гамбург» может впервые в истории покинуть высший дивизион, но есть шанс остаться с помощью переходных матчей.

А еще во Франции:

«Марсель» прервал беспроигрышную серию «Ниццы» из 12 матчей (2:1). Победный мяч на счету Патриса Эвра, который забил в чемпионате Франции спустя 14 лет, и своеобразно это отпраздновал.

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