В Македонии вместо носилок медики использовали садовую тачку с мотором

На одном из матчей в Македонии организаторы использовали необычную технику, на которой забирали травмированных игроков с поля. Футболистов помещали в тачку с мотором, которая под аплодисменты увозила пострадавших.

Один из них был так рад случившемуся, что забыл про травму и выпал из средства передвижения.

Судя по видеоролику, матч проходил между любительскими командами (но это неточно).

Какие именно команды встречались, неизвестно.

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