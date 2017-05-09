Eurosport

В Македонии вместо носилок медики использовали садовую тачку с мотором

В Македонии вместо носилок медики использовали садовую тачку с мотором
Eurosport

1 час назад

Впечатляющая разработка.

На одном из матчей в Македонии организаторы использовали необычную технику, на которой забирали травмированных игроков с поля. Футболистов помещали в тачку с мотором, которая под аплодисменты увозила пострадавших.

Один из них был так рад случившемуся, что забыл про травму и выпал из средства передвижения.

  • Судя по видеоролику, матч проходил между любительскими командами (но это неточно).
  • Какие именно команды встречались, неизвестно.

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