Судья ПФЛ, ударивший футболиста: «Я почувствовал агрессию и выставил плечо, защищая себя»

Арбитр Сергей Смирнов прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в матче третьего дивизиона России «Ротор-Волгоград» – «Армавир».

«На 72-й минуте матча произошел эпизод, когда Мязин явно подыграл себе рукой, предплечьем. Я зафиксировал нарушение правил – на мой взгляд, это был очевидный момент.

Затем игрок взял мяч в руки и в неспортивной манере выражал несогласие по поводу этого эпизода и приближаться ко мне. С моей стороны в адрес игрока не было сказано ни одного слова.

Когда расстояние между нами стало минимальным, чувствуя агрессию, направленную против меня, и возможность нанесения удара головой, то есть защищая себя, я выставил правое плечо и вынес игроку предупреждение за неспортивное поведение.

После этого футболист нанес мне удар лбом в голову и был удален. Этот факт был отражен в протоколе матча.

Не считаю, что мои действия были необоснованными в той ситуации», – цитирует Смирнова «Чемпионат».

КДК РФС дисквалифицировал Мязина на полгода.

Президент «Армавира» Валентин Климко в ответ призвал пожизненно отстранить Смирнова.

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