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12 делегатов на конгрессе ФИФА не знают, кто действующий чемпион мира
Просто бизнес.
Заседание конгресса ФИФА в Бахрейне началось с тестирования системы голосования. Делегаты ответили на простой вопрос «Является ли сборная Германии действующим чемпионом мира?» 12 членов конгресса дали отрицательный ответ.
- 67-й конгресс ФИФА в четверг утвердил квоты Конфедераций на чемпионат мира-2026 и отклонил предложение о быстром рассмотрении совместной заявки США, Канады и Мексики.
- Сборная Германии в финале ЧМ-2014 обыграла Аргентину (1:0).
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