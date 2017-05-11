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12 делегатов на конгрессе ФИФА не знают, кто действующий чемпион мира

12 делегатов на конгрессе ФИФА не знают, кто действующий чемпион мира
Eurosport

1 час назад

Просто бизнес.

Заседание конгресса ФИФА в Бахрейне началось с тестирования системы голосования. Делегаты ответили на простой вопрос «Является ли сборная Германии действующим чемпионом мира?» 12 членов конгресса дали отрицательный ответ.

  • 67-й конгресс ФИФА в четверг утвердил квоты Конфедераций на чемпионат мира-2026 и отклонил предложение о быстром рассмотрении совместной заявки США, Канады и Мексики.
  • Сборная Германии в финале ЧМ-2014 обыграла Аргентину (1:0).

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