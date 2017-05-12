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Тот самый момент, где король Артур достает меч из камня, а Дэвид Бекхэм не может в это поверить

Тот самый момент, где король Артур достает меч из камня, а Бекхэм не может в это поверить
Eurosport

37 мин. назад

Экс-капитан сборной Англии был задействован в ключевом эпизоде фильма Гая Ричи.

В ленте, которая вышла на экраны 11 мая, Бекхэм исполнил роль воина Триггера.

Персонаж Дэвида ведет диалог с главным героем в тот момент, когда он достает меч Экскалибур из камня.

  • Бюджет фильма «Меч короля Артура» составил 102 миллиона долларов.
  • Зрители оценили ленту на сайте «Кинопоиск» в первый день проката на 7,3 балла.

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