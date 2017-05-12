Впервые за 4 года один из еврокубков выиграет команда не из Испании

В ответном матче полуфинала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. «Сельта» была последним представителем Испании в Лиге Европы.

Впервые за четыре сезона как минимум один из европейских клубных трофеев достанется команде не из Испании. За это время «Реал» (2014, 2016) и «Барселона» (2015) доминировали в Лиге чемпионов, а «Севилья» (2014-2016) – в Лиге Европы.

Последним клубом не из Испании, выигравшим европейский клубный трофей, была «Бавария» (Суперкубок Европы-2013).

В финале Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

В финале Лиги чемпионов сразятся «Реал» и «Ювентус».

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