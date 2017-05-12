УЕФА опробовала новую систему послематчевых пенальти на женском юниорском Евро

В полуфинале женского Евро U-17 сборные Германии и Норвегии определяли победителя в полуфинале в серии послематчевых пенальти. По регламенту турнира серия проводилась по системе, называемой АВВА, а не стандартной – АВАВ, сообщает ВВС.

Суть нововведения состоит в том, что после пробития пенальти первой командой, вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Аналогичная система действует в теннисных тай-брейках при подачах.

Как пояснили функционеры УЕФА, команда, исполняющая пенальти первой, имеет несправедливое преимущество из-за психологического давления, которое присутствует у догоняющей команды. В среднем в сериях пенальти в 60 процентах случаев побеждает команда, бьющая первой.

УЕФА рассматривает возможность повсеместного внедрения новой системы.

Девушки из сборной Германии победили норвежек в серии пенальти со счетом 3:2.

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