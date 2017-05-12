Eurosport

УЕФА опробовала новую систему послематчевых пенальти на женском юниорском Евро

УЕФА опробовала новую систему послематчевых пенальти на женском юниорском Евро
Eurosport

1 час назад

Эксперимент признан удачным.

В полуфинале женского Евро U-17 сборные Германии и Норвегии определяли победителя в полуфинале в серии послематчевых пенальти. По регламенту турнира серия проводилась по системе, называемой АВВА, а не стандартной – АВАВ, сообщает ВВС.

Суть нововведения состоит в том, что после пробития пенальти первой командой, вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда. Аналогичная система действует в теннисных тай-брейках при подачах.

Как пояснили функционеры УЕФА, команда, исполняющая пенальти первой, имеет несправедливое преимущество из-за психологического давления, которое присутствует у догоняющей команды. В среднем в сериях пенальти в 60 процентах случаев побеждает команда, бьющая первой.

  • УЕФА рассматривает возможность повсеместного внедрения новой системы.
  • Девушки из сборной Германии победили норвежек в серии пенальти со счетом 3:2.

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»

02:43
Популярные видео
Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко
5 805 просмотровВчера в 12:00
Стильные шайбы «Питтсбурга», помахавшего «Вашингтону» в стиле Деле Алли
1 349 просмотровВчера в 11:24
А еще вам может понравиться