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Маурисио Почеттино признан лучшим тренером АПЛ в апреле, Сон Хынмин – лучший игрок
Награды получили главный тренер и полузащитник «Тоттенхэма».
«Я горжусь этой наградой, потому что она коллективная.
Этот трофей заслуживает того, чтобы мы поделили его всем клубом. Это очень много для нас значит», – сказал Почеттино, которого цитирует официальный сайт ФА.
- В апреле лондонцы выиграли 6 матчей из 6, забив 16 мячей.
- Почеттино впервые получил приз лучшему тренеру месяца в этом сезоне и в четвертый раз в карьере.
- Сон Хынмин в апреле забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу.
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