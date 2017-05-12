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Маурисио Почеттино признан лучшим тренером АПЛ в апреле, Сон Хынмин – лучший игрок

Почеттино признан лучшим тренером АПЛ в апреле, Сон Хынмин – лучший игрок
Eurosport

12 мин. назад

Награды получили главный тренер и полузащитник «Тоттенхэма».

«Я горжусь этой наградой, потому что она коллективная.

Этот трофей заслуживает того, чтобы мы поделили его всем клубом. Это очень много для нас значит», – сказал Почеттино, которого цитирует официальный сайт ФА.

  • В апреле лондонцы выиграли 6 матчей из 6, забив 16 мячей.
  • Почеттино впервые получил приз лучшему тренеру месяца в этом сезоне и в четвертый раз в карьере.
  • Сон Хынмин в апреле забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу.

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