Антибетман. «Ювентус» вздернет «Рому» и еще 5 бездарных ставок, погружающих в нищету

Россия. «Крылья Советов» – «Зенит» (13 мая, 16:00 мск)

Ставка: хозяева не проиграют за 2,1

Самарскому клубу исполняется 75 лет – в городе целый день будет праздник, который закончится полноценным концертом группировки «Ленинград». Портить юбилей поражением от выцветшего, предсказуемого и уставшего «Зенита» – огромный грех, поэтому «Крылья» будут играть так, словно еврокубки светят им, а не питерцам.

Для гостей этот матч – отличный шанс подписать приговор Мирче Луческу. Судя по тому, как в команде относятся к румынскому коучу, самоликвидация из Лиги чемпионов – адекватная жертва: лучше сразу попасть в ЛЕ, чем сохранить Мирчу, вылететь в квалификации ЛЧ и оказаться в той же Лиге Европы.

Россия. «Амкар» – «Спартак» (13 мая, 14:30)

Ставка: победа чемпионов России за 2,01

«Спартак» сейчас примерно в том же состоянии, что и ЦСКА в 2005-м после триумфа в Кубке УЕФА: можно выпить хоть пять ведер миллеровской настойки, а потом выйти и на кураже разнести кого угодно.

Красно-белые победят по двум причинам. Первая – чтобы набрать 72 очка и повторить собственный рекорд. Вторая – чтобы отблагодарить фанатов, которые нагрянут в Пермь аплодировать чемпионам.

К тому же «Амкар» явно измотан: 34 очка позволяют думать об отпуске, а не о визите лучшей команды страны.

Англия. «Тоттенхэм» – «МЮ» (14 мая, 18:30)

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,83

Матч, который вообще не нужно смотреть. Одни – точно вторые, другие – стопроцентно мимо четверки. Интриги – ноль. Мотивации – ноль. Вероятность фейерверка – тоже ноль целых ноль десятых.

Эту игру стоит либо вообще проигнорировать, либо воспринять, как подарок судьбы. Главное правило бессмысленных встреч: когда нет страсти, нет голов. И здесь эта аксиома однозначно сработает.

Италия. «Рома» – «Ювентус» (14 мая, 21:45)

Ставка: триумф гостей с форой 0 за 1,96

На прошлой неделе «Юве» провел чудовищно ленивое дерби против «Торино» – либо «синьора» сосредоточилась на «Монако», либо специально не выкладывалась, чтобы гарантированно забрать скудетто на стадионе главного преследователя.

В общем, этот момент настал: нет ничего слаще, чем празднование собственного титула на чужой территории. «Рому» безумно жаль: несчастные римляне с 2001 года не побеждали в Серии А, а теперь будут смотреть, как ребята из Турина разливают шампанское по газону «Олимпико».

Выход лишь один – как можно резче бежать в раздевалку после финального свистка, а потом незаметно драпать с арены.

Испания. «Реал» – «Севилья» (14 мая, 21:00)

Ставка: победа гостей с форой «плюс 2,5»

«Мадрид» плетется к чемпионству, но все соперники по Ла Лиге выходят на команду Зидана с таким настроем, словно в раздевалке им ставят трек Noize MC «Испортить вам пати».

«Севилья» тоже будет адски биться. Для игроков этот матч – возможность реабилитироваться перед фанатами за кошмарную вторую половину сезона. Для Сампаоли выезд на «Бернабеу» – тест на профпригодность, который определит, какую команду построил аргентинец за год в Европе.

Разгром исключается. «Реалу» однозначно будет невероятно тяжело, и этим надо пользоваться. Тем более, с таким роскошным коэффициентом на гигантскую фору.

А еще:

«Ливерпуль» ни за что не обыграет «Вест Хэм» в гостях. Скажутся и давление («Арсенал» догоняет), и посредственная оборона мерсисайдцев, и кризис в атаке, и стремление Билича сохранить должность. Короче, надо грузить на непоражение «молотобойцев» за прекраснейшие 2,17. 14 мая, 16:15 по Москве.

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