Eurosport
Футболист из швейцарского дна забил виртуозный гол через себя, но слегка ошибся воротами
ФИФА пора вводить премию года за лучший автогол.
Один из самых красивых автоголов в истории футбола подарил миру кубковый матч команд из низших швейцарских лиг.
Футболист «Пулли» Адриен Гульфо неудачно замкнул прострел в штрафную, после мяч полетел за лицевую линию. В попытке предотвратить угловой, Гульфо исполнил безумно красивую бисиклету и себе на горе стал автором шедевра.
- Эпичный автогол Гульфо увеличил преимущество «Ренена» в счете 3:1.
- «Пулли» удалось отыграться в основное время и вырвать победу в серии пенальти.
- Победа принесла «Пулли» путевку в финал турнира.
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