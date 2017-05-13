Eurosport

Футболист из швейцарского дна забил виртуозный гол через себя, но слегка ошибся воротами

Футболист из швейцарского дна забил виртуозный гол через себя, но слегка ошибся воротами
Eurosport

43 мин. назад

ФИФА пора вводить премию года за лучший автогол.

Один из самых красивых автоголов в истории футбола подарил миру кубковый матч команд из низших швейцарских лиг.

Футболист «Пулли» Адриен Гульфо неудачно замкнул прострел в штрафную, после мяч полетел за лицевую линию. В попытке предотвратить угловой, Гульфо исполнил безумно красивую бисиклету и себе на горе стал автором шедевра.

  • Эпичный автогол Гульфо увеличил преимущество «Ренена» в счете 3:1.
  • «Пулли» удалось отыграться в основное время и вырвать победу в серии пенальти.
  • Победа принесла «Пулли» путевку в финал турнира.

Самый спортивный телеграм

Инстаграм, которые еще спортивнее

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Шикарные голы «Дакс», безумный Гибсон и «Нэшвилл», который взгрел очередного фаворита

04:02
Популярные видео
«Гавириа уже не готов драться в кость». Слова Курдюкова как диагноз финишу седьмого этапа «Джиро»
1 262 просмотров15 ч
Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг
2 790 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться