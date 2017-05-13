Футболист из швейцарского дна забил виртуозный гол через себя, но слегка ошибся воротами

Один из самых красивых автоголов в истории футбола подарил миру кубковый матч команд из низших швейцарских лиг.

Футболист «Пулли» Адриен Гульфо неудачно замкнул прострел в штрафную, после мяч полетел за лицевую линию. В попытке предотвратить угловой, Гульфо исполнил безумно красивую бисиклету и себе на горе стал автором шедевра.

Эпичный автогол Гульфо увеличил преимущество «Ренена» в счете 3:1.

«Пулли» удалось отыграться в основное время и вырвать победу в серии пенальти.

Победа принесла «Пулли» путевку в финал турнира.

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