Журналист Василий Уткин завершил трансляцию матча Чемпионшипа на канале Eurosport 1 между «Фулхэмом» и «Редингом» словами о том, что приостанавливает карьеру комментатора.

«Спасибо зрителям за внимание, а я отниму у вас еще 20 секунд, чтобы сказать, что это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора. Телекомментатора. Нужно говорить себе честно, что, конечно же, телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен каналу Eurosport и вам, нашим зрителям, но мне, конечно же, нужны другие вызовы. А здесь на моем месте на Eurosport должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но – до свидания!» – сказал Василий после финального свистка.

Видео - Уткин в прямом эфире объявил о прекращении карьеры телекомментатора 00:46

Василий Уткин комментировал на каналах Eurosport матчи MLS, Чемпионшипа, юношеских сборных. Кроме футбола, комментатор работал на теннисных эфирах.

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