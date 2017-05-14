Феноменальный камбэк «Баварии», спасение «Сити» и другие прелести дня

Англия

«Сити» едва не растерял преимущество в два мяча над «Лестером»

Чтобы сыграть в основной сетке Лиги чемпионов, «горожанам» нужно опередить «Ливерпуль», поэтому игроки «Сити» по-особенному настроились на матч с прошлогодним чемпионом. Гвардиола во второй игре подряд оставил в запасе Агуэро и насытил среднюю линию пятью игроками, но долгое время никакой пользы, кроме владения мяча (75%), это не приносило. Прорвало «горожан» только на 29-й минуте, когда Сильва торпедировал Шмейхеля ударом с 12 метров, а вскоре Беналуан снес в штрафной Сане и Жезус без проблем реализовал пенальти – бразилец забил пятый мяч в АПЛ седьмым ударом в створ.

Вполне вероятно, «Сити» одержал бы спокойную победу, не положи Окадзаки роскошный мяч ударом с разворота перед перерывом.

На второй тайм «Лестер» вышел агрессивным и принялся чесать хозяев на контратаках. Это так взбесило неуравновешенного Фернандиньо, что бразилец умышленно врезал локтем в глаз Олбрайтону – «Сити» повезло, что судья проморгал очевидное нарушение на красную. Зато арбитр Мэдли четко заметил двойное касание мяча Марезом при пробитии пенальти. Точно такое же нарушение правил сошло с ног Гризманну в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом».

С какой-то радости судья компенсировал ко второму тайму семь минут, по факту команды сыграли десять, но «Сити» удержал победу (2:1) и теперь опережает «Ливерпуль» на два очка.

А еще:

«Лестер» – первый чемпион, потерпевший 17 поражений на следующий сезон после триумфа. В сезоне-1970/71 столько же раз проиграл «Эвертон».

«Арсенал» обжег «Сток Сити» и приблизился к топ-4

Несколько туров назад казалось, что «канониры» потеряли шансы услышать на будущий сезон гимн Лиги чемпионов, но три победы подряд вернули Венгеру надежду. Лондонцы, будто вернулись в лучшие времена, легко и красиво обожгли «Сток», который треснул в конце первого тайма. Жиру замкнул прострел Бельерина, а на исходе часа игры Озил удвоил счет после божественной проникающей передачи Санчеса.

Неувядающий Крауч отыграл мяч рукой, на который «Арсенал» ответил двумя. Санчес забил при помощи рикошета, а Жиру скосплеил первый гол в игре (4:1). За два тура до конца чемпионата команда Венгера отстает от «Ливерпуля» на одно очко. «Канонирам» нужно обыгрывать «Сандерленд» c «Эвертоном» и надеяться, что «красные» потеряют очки в играх с «Вест Хэмом» и «Мидлсбро».

А еще:

Алексис Санчес – восьмой игрок «Арсенала», достигший отметки в 50 голов в АПЛ.

Петр Чех провел 400-й матч в АПЛ (333 за «Челси» и 67 за «Арсенал»).

А еще в Англии:

Седьмой гол головой в сезоне Фернадо Льоренте помог «Суонси» выиграть на выезде у «Сандерленда» (2:1). За два тура до конца чемпионата «лебеди» опережают на четыре очка «Халл Сити» и имеют отличные шансы остаться в АПЛ.

Впервые за 101 год сразу пять клубов преодолели порог в 70 голов (формат чемпионата из 20 команд).

Испания

В рубке уже попрощавшихся с Примерой аутсайдеров «Осасуна» обыграла «Гранаду» (2:1). Кипер «Гранады» Гильермо Очоа пропустил 80-й мяч в сезоне, но при этом мексиканец лидирует по количеству сэйвов в топ-5 (161).

В другом субботнем матче игроки «Эспаньола» 15 раз (8 в створ) пробили по воротам «Валенсии» и проиграли 0:1.

Италия

« Лацио » прервал победную серию из трех матчей поражением на выезде от «Фиорентины» (2:3). Римляне достигли отметки в 72 гола в чемпионате и установили личный рекорд в Серии А.

Лацио прервал победную серию из трех матчей поражением на выезде от «Фиорентины» (2:3). Римляне достигли отметки в 72 гола в чемпионате и установили личный рекорд в Серии А. «Милан» ушел от поражения от «Аталанты» на выезде на 87-й минуте благодаря голу Деулофеу (1:1). Похоже, испанец забил из офсайда.

Германия

«Бавария» обыграла «Лейпциг», уступая по ходу матча в два мяча

После завоевания шестого подряд чемпионства мюнхенцы излишне расслабились на поле накрученного разгромом в первом круге «Лейпцига» и пропустили уже на 65-й секунде. Баварцы быстро пришли в себя, Левандовский четко реализовал пенальти, но «быки» еще до перерыва вышли вперед – Вернер спокойно разобрался с часто выручавшим «Баварию» Штарке.

Сразу после перерыва «Лейпциг» сделал счет 3:1 и приготовился праздновать. За шест минут до конца основного времени «Бавария» горела 2:4, но почувствовала расслабленность «быков» и сотворила мощнейший камбэк. Левандовский на 84-й минуте забил ударом головой, на 90-й Алаба воткнул красавца со штрафного, а на пятой компенсированной минуте победный вираж заложил Роббен – 5:4!

Дрим Тимо. Почему «Бавария» выше всех на две головы в Бундеслиге

А еще:

Левандовский стал 14-м игроком, добравшимся до отметки в 150 голов в Бундеслиге.

Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в Аугсбурге

В прошлом туре команда Тухеля обыграла «Хоффенхайм» и оторвалась на два очка от «деревенщин» в споре за прямую путевку в Лигу чемпионов. Теперь команды снова сравнялись. Дортмундцы пропустили быстрый мяч после ошибки вратаря Бюрки, но еще в первом тайме Обамеянг забил 29-й мяч в сезоне и счет сравнял.

После перерыва дортмундцы обстреливали ворота аутсайдера из убойных позиций, но ни один из пяти ударов в створ не привел к голу (1:1). В последнем туре «Боруссия» принимает «Вердер», а «Хоффенхайм» – «Аугсбург».

А еще:

Обамеянг забил сотый мяч за «Боруссию» в Бундеслиге (83 дома и 17 в гостях).

А еще в Германии:

Тур выдался рекордным в сезоне по количеству голов – 37.

«Вердер» горел к 51-й минуте со счетом 0:5 на своем поле «Хоффенхайму» и в оставшееся время отыграл три мяча.

А еще во Франции:

Все матчи тура запланированы на 14 мая.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме