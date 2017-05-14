EFE

Суарес: «Я плакал, когда узнал, что «Барселона» интересуется мной даже после инцидента с Кьеллини»

Суарес: «Я плакал, когда узнал, что «Барселона» интересуется мной даже после инцидента с Кьеллини»
Eurosport

40 мин. назад

Форвард каталонцев вспомнил самый тяжелый период своей карьеры.

«Помню тогда я разговаривал с Субисарретой и постоянно плакал, потому что не мог поверить, что «Барселона» по-прежнему во мне заинтересована.

Я очень хотел вернуть все назад. Иногда я смотрю на фото и видео тех дней. Я занимался в мини-спортзале с тренером, который пытался найти мне место для бега, в котором меня не узнала бы пресса.

Мои дети спрашивали меня, почему я не в команде и я отвечал без лжи. Это было очень тяжелое время», – цитирует Суареса Marca.

  • Суарес был дисквалифицирован за ставший легендарным укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини по ходу матча ЧМ-2014.
  • Уругваец, тогда выступавший за «Ливерпуль», был отстранен от футбола на 4 месяца.

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