Getty Images

Роналдиньо легким движением изящно уложил футболистку на газон

Роналдиньо легким движением изящно уложил футболистку на газон
Eurosport

55 мин. назад

Как грубо.

Легендарный форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не утратил фантастических магических способностей даже после ухода на пенсию.

Футболистка попыталась корпусом укрыть мяч от Роналдиньо, но бразилец изящным уходом в сторону, уложил соперницу на газон и выиграл единоборство.

  • Роналдиньо – обладатель «Золотого мяча»-2005, чемпион мира-2002.
  • В субботу бразилец принял участие в открытии парка Кубка Конфедерации в Казани.

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Уткин в прямом эфире объявил о прекращении карьеры телекомментатора

00:46
Популярные видео
«Интересно, как Месси и Дибала синхронизируются в сборной». Уроки итальянского со Стогниенко
 363 просмотров19 ч
«Сейчас нет таких режиссеров, как Андреа Пирло». Уроки итальянского со Стогниенко
 104 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться