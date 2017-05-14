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Роналдиньо легким движением изящно уложил футболистку на газон
Как грубо.
Легендарный форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не утратил фантастических магических способностей даже после ухода на пенсию.
Футболистка попыталась корпусом укрыть мяч от Роналдиньо, но бразилец изящным уходом в сторону, уложил соперницу на газон и выиграл единоборство.
- Роналдиньо – обладатель «Золотого мяча»-2005, чемпион мира-2002.
- В субботу бразилец принял участие в открытии парка Кубка Конфедерации в Казани.
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