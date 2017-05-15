«Манчестер Юнайтед» вне топ-4, победы «Реала» и «Барселоны», титул «Фейенорда» и другие хайлайты дня

Англия

«Тоттенхэм» задавил «Ман Юнайтед» в последнем матче на старом стадионе

Это был последний матч «шпор» на «Уайт Харт Лейн» – на следующий день после игры с «МЮ» арену разберут. Моуринью экономит силы футболистов к финалу Лиги Европы, поэтому спрятал в запасе Эрреру, Мхитаряна и Рэшфорд, зато бросил на вице-чемпионов 19-летнего Туанзебе.

«Тоттенхэм» не испугался юниора в опорной зоне и сразу окружил штрафную «Юнайтед» – Виктор Ваньяма забросил мяч головой на шестой минуте и облегчил задачу хозяев. Редкие контратаки манкунианцев выглядели жалко, передачи вперед летели не туда, а единственный момент «МЮ» возник в добавленное время, когда никто не ждал дриблинга от Байи.

Второй гол в ворота Де Хеа также прилетел со стандарта – Харри Кейн подставил ногу и впервые в карьере забил «красным дьяволам». Жозе внезапно выпустил на полчаса Мхитаряна с Эррерой, добился гола Руни, но не более. 2:1 – «Тоттенхэм» лишил «МЮ» шансов на выход в Лигу чемпионов через АПЛ, а еще гарантировал себе второе место по итогам сезона. После финального свистка болельщики выбежали на поле и праздновали снос арены так, будто это долгожданное чемпионство.

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2+1 Коутиньо принесли «Ливерпулю» победу

Мерсисайдцы начали встречу с «Вест Хэмом» без Роберто Фирмино – бразилец восстанавливается от мышечной травмы. «Красные» завладели мячом, но не конвертировали это преимущество в опасные моменты.

«Молотки» подарили Коутиньо свободу, будто они Горбачев, и получили за это – Филиппе вырезал пас на Старриджа, Фонте задержался при искусственном офсайде, Дэниэл закатил в пустые. Это первый гол британского форварда в АПЛ с января, а всего он забивает «Вест Хэму» в составе третьего клуба (еще «Болтон» и «Ман Сити»). Перед самым перерывом лондонцы очухались, но Айю вместо пустого угла при подаче корнера попал в штангу.

Во втором тайме арбитр не назначил пенальти на сыне Абеди Пеле, «Ливерпуль» убежал в контратаку, и Коутиньо послал в сетку второй мяч, а через четыре минуты – третий. Дивок Ориджи не пожалел фанов «Вест Хэма» в последнем домашнем матче и прибил соперника четвертым голом. 4:0 – для прямого выхода в Лигу чемпионов «Ливерпулю» осталось победить уже вылетевший «Боро».

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Италия

«Рома» внезапно грохнула «Юве» в потенциально чемпионском матче

Аллегри подводит туринцев к финалу Лиги чемпионов, поэтому не выпустил на игру с «Ромой» Дибалу, Бардзальи и Кьеллини. Но и полуторный состав «Ювентуса» четко начал матч с главным преследователем – сначала Асамоа попал в штангу, а затем Лемина замкнул скидку Игуаина на пустые ворота. Но четыре минуты спустя несыгранная оборона «Юве» затупила, пропустила удар Маноласа головой с корнера, с добиванием Де Росси справился Буффон, но третий тычок в атаке он уже пустил над собой – 1:1.

За первый тайм команды девять раз попали в створ, но не поняли, кто сильнее. Главным дриблером половины стал внезапно Гонсало Игуаин (3 обводки за 45 минут), но передачи до него доходили реже, чем хотелось бы «Ювентусу». «Рома» внезапно выбежала в контратаку после серии подкатов и желтых карточек, довела мяч до Эль Шаарави, и «фараон» идеально закрутил удар в дальний угол.

Аллегри поднял с лавки Дани Алвеса, но увидел третий гол римлян – Раджа Наингголан сбежал от офсайда и бабахнул в ближний. 3:1 – «Рома» сократила отставание от «Юве» до четырех очков за два тура до конца.

А еще в Италии:

«Наполи» опустил гильотину на голову «Торино» – 5:0. До матча президент туринцев Кайро сказал об игре Харта: «Не ожидал столько ошибок от голкипера сборной Англии». Через пару часов Джо пропустил пять после шести ударов в створ. Гвардиола был прав.

«Интеру» постучали со дна. После увольнения тренера Пиоли «нерадзурри» проиграли «Сассуоло» – 1:2, это восьмой матч подряд без побед, хуже миланцы выступали только в 1982-м. Фанаты свинтили с трибун еще по ходу первого тайма, оставив игрокам баннер: «Видим, что вы не заслуживаете поддержки – мы ушли на обед».

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Испания

«Реал» мощно обыграл «Севилью»

Из тройки BBC Зидан выпустил только Роналду – Бэйл травмирован, а Бензема остался в запасе. Первый гол хитро оформил правый защитник Начо. После падения Асенсио у штрафной андалусийцы остановились, арбитр не показал, что бьют по свистку, и Начо послал мяч в сетку со стандарта.

К 22-й минуте счет по ударам в створ был равным (3:3), но опаснее был все равно «Мадрид». Роналду конвертировал преимущество во второй гол – Хамес пробил, Криш добил. Это 400-й мяч португальца за «Реал» во всех турнирах.

После перерыва Сампаоли перевел команду на игру в три центральных, снял защитника Пареху и сразу получил результат. Активный в первом тайме Йоветич наконец попал в дальний угол из-за штрафной – в ворота «бланкос» черногорец забил половину голов за «Севилью». Андалусийцы раскручивали нападение все активнее, Зидан завел своих заменой Мораты на Васкеса, но и это не запустило Роналду. Звезда «Реала» на 77-й минуте получил передачу от Крооса, перед ним в штрафной стояли двое, но Криштиану красиво запулил в левую девятку.

В конце игры столичный клуб прижал соперника в центре, сбегал в контратаку, вновь разорвал левый фланг и подарил гол Кроосу. 4:1 – осталось две игры, победа в обеих подарит «Мадриду» чемпионство.

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Хет-трик Неймара разорвал «Лас-Пальмас»

Луис Энрике удивил при построении обороны – направо запихнул Диня, а в центре с Умтити выставил неизвестного защитника Марлона. На старте игры каталонцам повезло – Хесе опасно убежал от Люки, француз сшиб его перед штрафной и получил вместо удаления желтую. В середине тайма «Барселона» шмальнула по «Лас-Пальмасу» двумя мячами за три минуты – Неймар с Суаресом казнили голкипера при выходах один на один.

После перерыва «желтые» придавили гостей и обрушили град атак на ворота Тер Штегена, экспериментальная оборона «блауграны» не справлялась с ударами Месы и Хесе. В быстрое нападение прибежал даже центрбек «канареек» Бигас, разогнавший атаку и замкнувший передачу Боатенга – 2:1. Но слабость защиты хозяев выдала себя почти сразу после гола – во вратарской «Лас-Пальмаса» было так пусто, что можно было пасти коров, Неймар спокойно забил два мяча за четыре минуты и оформил первый гостевой хет-трик в Испании.

4:1 – бразилец поучаствовал во всех голах «Барсы» в матче и оставил команду в чемпионской гонке. У каталонского клуба осталось две игры – с «Эйбаром» в Примере и с «Алавесом» на Кубок. Каждая может принести уходящему Луису Энрике последний трофей.

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А еще в Испании:

«Атлетико» страдал в матче с «Бетисом». Мадридцы знали, что с третьего места им не сдвинуться, поэтому отдали мяч сопернику, получили с пушечного удара Себальоса и отыграли со штрафного через восемь минут. 1:1 – «индейцы» официально заняли третью строчку в Примере.

«Реал» поразил ворота в 62-м матче подряд во всех турнирах. В следующей игре смело грузите на «Мадрид» забьет» – работает с апреля 2016-го.

А еще во Франции:

Чемпионская гонка подходит к концу, претенденты синхронно высекли соперников. «ПСЖ» выиграл со счетом 5:0 в третьем матче из последних четырех, в этот раз пострадала «Бастия», по дублю сделали Кавани и Лукас Моура.

«Монако» подключила к электрическому стулу крепкий «Лилль» – 4:0. Два мяча забил Фалькао, а 18-летний Мбаппе впервые в карьере отдал два голевых паса в одном матче. Для первого чемпионства с 2000-го монегаскам нужно набрать одно очко в двух оставшихся играх.

А еще в Голландии:

«Фейенорд» заочно боролся с «Аяксом» за титул. Амстердамский клуб выпустил на решающий матч с «Виллем II» самый молодой состав в истории – средний возраст едва превысил 20 лет, а Дэви Классен, которому стукнуло 24, чувствовал себя дедом.

«Аякс» выиграл – 3:1, но в параллельном матче творилось какое-то безумие. 36-летний Дирк Кюйт забил на 40-й секунде, подперчил все дублем на 12-й минуте и снес всем башню хет-триком на 84-й. Роттердам чуть не скончался от счастья, тренер Джио ван Бронкхорст вернул чемпионство «Фейе» спустя 18 лет.

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